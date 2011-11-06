مخالفان حقوق فلسطینیان مشخص شدند/ آمریکا، انگلیس و فرانسه در صف اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، فرانسه و انگلیس به همراه کلمبیا در نظردارند در صورتی که طرح کشور مستقل فلسطین در شورای امنیت مطرح شود به آن رای ممتنع بدهند.

بر همین اساس آمریکا نیز در نظر دارد که این طرح را وتو کند. با این وجود فلسطینیها امیدوارند که بتواند از 15 رای شورای امنیت، 9 رای مثبت کسب کنند و بدین ترتیب آمریکا را مجبور به استفاده از حق وتوی خود کنند که در آن صورت یک پیروزی معنوی عاید فلسطینیها می شود.

این در حالی است که در هفته گذشته و به رغم تلاشهای آمریکا، فلسطین به عضویت یونسکو ( سازمان عملی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل ) درآمد.

عضویت فلسطین در یونسکو البته تبعاتی نیز داشت که قطع کمک های آمریکا به این سازمان از جمله آنها بود.