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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

پزشکی قانونی اعلام کرد:

مرگ 216 نفر بر اثر برق گرفتگی در تابستان

مرگ 216 نفر بر اثر برق گرفتگی در تابستان

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: تابستان امسال 216 نفر بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند این در حالی است که تلفات حوادث برق گرفتگی سه ماهه تابستان 55.7 درصد از کل 388 مورد برق گرفتگی 6 ماهه نخست امسال بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرگهای ناشی از برق گرفتگی امسال (388 نفر) در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که در آن 436 نفر جان خود را از دست دادند، 11 درصد کاهش را نشان می دهد.

از کل افراد فوت شده بر اثر برق گرفتگی در شش ماهه اول امسال 349 نفر مرد و 39 نفر زن هستند که هر یک از این دو آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 29.1، و 8.4 درصد کاهش نشان می دهند.

تهران و خوزستان به ترتیب با 68 و 43 نفر بیشترین آمار تلفات برق گرفتگی را در شش ماهه نخست امسال، بین استان های کشور داشته اند و در کمترین ها نیز از استان مرکزی هیچ مورد برق گرفتگی ثبت نشده است.

یادآور می شود میزان برق گرفتگی به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی عمدتا در نیمه اول سال بیشتر است، به طوری که از 750 مرگ اتفاق افتاده در سال گذشته بر اثر برق گرفتگی، 436 مورد در نیمه اول سال صورت گرفته است.
 

کد مطلب 1453531

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