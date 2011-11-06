هنر تعزیه در قم احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب انصاری در هفتمین جلسه حیاط تئاتر قم که شامگاه شنبه در نگارخانه شمسه جهاد دانشگاهی برگزار شد، گفت: برگزاری محفل هنرمندان تئاتری می‌تواند سمت و سوی مناسبی داشته باشد زیرا تئاتر وسیله خوبی برای برقراری ارتباط با جوانان است.



وی با اشاره به سابقه هنری خود به خصوص در عرصه تئاتر تاکید کرد: باید عزم جدی در هنرمندان این عرصه برای برداشتن گام‌های موثر ایجاد شود در این صورت حل مشکل فضا در مرتبه بعد قرار دارد.



معاون استاندار قم خواستار ساماندهی فضای موجود استان برای فعالیت‌های هنری و به خصوص تئاتر شد و تاکید کرد: باید با همکاری خود هنرمندان این فضاها شناسایی و با هماهنگی با مسئولان آنها استفاده بهینه‌ای از این فضاها انجام شود.



وی افزود: قم در عرصه هنر با دیگر شهرها متفاوت است و الزامات بالاتری دارد که باید رعایت شود.



عرب انصاری همچنین در ادامه سخنان خود خواستار احیای هنر تعزیه شد و تاکید کرد: هنرمندان قم اگر در احیای این هنر پیشقدم شوند می‌توان حمایت‌های استانی و ملی را جذب کرد.



وی تصریح کرد: با توجه به زمینه مناسب هنری و هنرمندان قمی باید جریانی ماندگار در زمینه تعزیه از قم ایجاد شود که سراسر کشور را فراگیرد.



عرب انصاری با اشاره به چگونگی تاسیس هیئت های مذهبی گفت: این هئیتها در ابتدا با دشواریهایی مواجه بود اما امروز بزگترین ngo دنیا هستند که احیای مناسبتی مانند دهه فاطمیه از برکت این تشکلهای مردمی است.



معاون استاندار تاکیدکرد: کمتر حرکتی است که بر پایه صحیح و درست و مطابق با باورهای مردم باشد اما نتوان آن را ملی کرد البته این کار نیازمند عزم جدی و قصد قربت است.



هنرمندان نیازمند حمایت هستند



همچنین رئیس جهاد دانشگاهی قم نیز در سخنانی بر لزوم حمایت از هنر استان و به خصوص هنرهای آئینی تاکید کرد و گفت: اگر از هنرمندان حمایت مناسبی صورت نگیرد مسیر هنر به سمت نادرستی کشیده می شود .



محمد ابراهیم فقیه زاده با اشاره به وجود هنرمندان ممتاز در استان بر لزم حمایت جدی از آنان تاکید کرد.



وی همچنین بر لزوم ایجاد فضای مناسب برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در فضای دانشگاهی استان تاکید کرد و گفت: قم باید در این زمینه الگو برای نقاط دیگر کشور باشد.

