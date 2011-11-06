علی ترابی در تعقیبی انفرادی هجدهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از رقابت‌های جام جهانی دوچرخه سواری قزاقستان در بخش چهار کیلومتر تعقیبی انفرادی امروز یکشنبه در مواد چهار کیلومتر تعقیبی انفرادی و اومنیوم پیگیری شد.

در این مرحله و در ماده چهار کیلومتر تعقیبی انفرادی علی ترابی رکابزن کشورمان با زمان 4 دقیقه و 39 ثانیه و 720 هزارم ثانیه رده هجدهم شد، در این ماده مقام‌های اول تا سوم به نمایندگان کشورهای استرالیا ، بلژیک و آلمان رسید.

همچنین در ماده اومنیوم مهدی سهرابی عنوان بیست و دوم را کسب کرد. در این ماده رکابزنان آلمان، کره جنوبی و ایتالیا به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

جام جهانی دوچرخه سواری در بخش پیست از 13 تا 15 آبان‌ماه در آستانا قزاقستان برگزار می شود. تیم ایران با هدف افزایش امتیازات خود به منظور دریافت اولین سهمیه المپیک لندن در بخش پیست در رقابت‌های جهانی شرکت کرده است.