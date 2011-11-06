دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در دانشگاه گیلان برگزار می شود

مهدی اسمعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، با همکاری انجمن هیدرولیک ایران و دانشگاه گیلان در17 تا 19 آبان ماه سال جاری با حضور فعالان عرصه هیدرولیک کشور و معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در دانشگاه گیلان برگزار می‌ شود.

وی اظهارداشت: این کنفرانس با هدف فراهم ‌آوری محیطی مناسب برای ارائه آخرین یافته ‌های علمی و فنی در حوزه صنعت آب کشور و تبادل دانش فنی و هم ‌اندیشی محققان و متخصصان برای ایجاد و توسعه نهضت تولید علم برگزار می شود.

استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان گفت: فراخوان مقالات کنفرانس از بهمن ماه سال گذشته آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، 537 مقاله در محور‌های سازه ‌های هیدرولیکی، مهندسی رودخانه، هیدرولیک دریا و سواحل، هیدرولیک زیست‌ محیطی، هیدرولیک محاسباتی، هیدرولیک سیستم‌ های انتقال آب، هیدرولیک محیط‌ های متخلخل و هیدروانفورماتیک به دبیرخانه ارسال شد.

اسمعیلی افزود: در نهایت بعد از بررسی اولیه و مطابقت با محورهای کنفرانس 471 مقاله برای 120 داور ارسال شد و از بین این تعداد طبق نظرات داوران 101 مقاله بصورت شفاهی و 200 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد.

وی یادآورشد: تجلیل از پیشکسوتان هیدرولیک کشور و تقدیر از برگزیدگان نخستین المپیاد هیدرولیک و برگزاری مجمع عمومی انجمن هیدرولیک از جمله برنامه های این کنفرانس است.



وی درادامه از برپایی کارگاه ‌های تخصصی، نشست ‌ها و نمایشگاه جانبی در حاشیه برگزاری این کنفرانس خبرداد.