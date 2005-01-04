ايستگاههاي شادي در سطح شهر تهران برپا مي شود

به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران، حميدي در خصوص ساير برنامه هاي شهرداري تهران در ايام دهه فجر افزود : دركميته استقبال و آراستگي محيط شهري با همكاري شهروندان محلات مختلف نسبت به شستشو و پاكيزگي كوچه ، خيابانها و محلات شهر تهران اقدام خواهد شد و به مناسبت روز 18 بهمن كه مصادف با روز خانواده است برنامه هاي متنوع و ويژه اي خواهيم داشت.

وي گفت : همچنين كميته مسابقات ورزشي با همكاري مديران ورزشي شهرداري و شهر تهران و كميته 22 بهمن كه مسووليت آن را تمام مناطقي كه در مسير راهپيمايي با شكوه روز 22 بهمن قرار دارند ، تشكيل شده و برنامه هاي اين دهه مبارك را ساماندهي مي كنند.

رييس ستاد دهه فجر شهرداري تهران همچنين با اشاره به ساير برنامه ريزيهاي شهرداري تهران به مناسبت گراميداشت ايام دهه فجر و تشكيل چهار كميته تخصصي ويژه در همين راستا ، اظهار داشت : كميته اجرايي انجام هماهنگي هاي لازم بين دستگاههاي اجرايي درون و برون سازماني به منظور اجراي برنامه هاي مصوب با نگرش بر كاهش هزينه و اجتناب از اصراف و تبذير و تهيه و تدوين شيوه نامه و دستورالعمل اجرايي هر يك از برنامه هاي پيش بيني شده دهه فجر ، كميته نظارت وارزشيابي ، نظر سنجي و افكار سنجي از كميت و كيفيت برنامه اي دهه فجر ، نظارت و پيگيري بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب ، ارزيابي و مستند سازي برنامه اجرايي دهه مبارك فجر به منظور مقدمات كارجشنواره برترينهاي ايام دهه فجر و ارزشيابي برنامه و فعاليتهاي انجام شده مناطق ، سازمانها و شركتهاي تابعه شهرداري تهران در ايام دهه فجر ، كميته طرح و برنامه ، تهيه و تدوين فرمهاي اخذ برنامه هاي مناطق ، سازمانها و شركتهاي تابعه شهرداري تهران در دهه فجر، اخذ و تصويب برنامه هاي پيشنهادي در مناطق ، سازمانها و شركتهاي شهرداري و ارتقاء سطح كمي و كيفي و همچنين محتوايي برنامه هاي دهه فجر و همچنين كميته ارتباطات و اطلاع رساني وظيفه ارائه خدمات انجام شده به شهروندان خصوصا مناطق محروم ، انتشارنشريه داخلي ويژه برنامه هاي دهه فجر و اطلاع رساني از برنامه هاي دهه فجر مناطق ، سازمانها و شركتهاي تابعه را بر عهده خواهد داشت .

حميدي افزود : برگزاري مسابقات نقاشي، داستان و مقاله نويسي ويژه كودكان و برگزاري جشنواره "بهترين طرحها و ايده ها" از ديگر برنامه هاي ايام دهه فجر خواهد بود.