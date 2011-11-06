پلیس جامعه محور باید خودش را به چالش بکشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم نصری صبح یکشنبه در جمع معاونان، مسوولان، فرماندهان و روسای پلیس های تخصصی استان و شهرستان های سمنان و مهدیشهر در سالن فجر ستاد فرماندهی، بر مدیریت هدفمند امکانات و تجهیزات موجود تاکید کرد.

وی برنامه ریزی مطلوب را موجب عامل افزایش توفیقات پلیس دانست و تصریح کرد: هر مسئولی باید بر فعالیت های مجموعه خود اشراف کامل داشته باشد تا اقدامی خارج از طرح ها و دستورالعمل های ابلاغی انجام نشود.



وی با تاکید بر تقویت تعامل بین بخش ها و یگان های انتظامی استان، اظهار داشت: این موضوع بهره وری نیروهای پلیس را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد.



سردار نصری سخنانش به تغییر رویکرد پلیس از تهدید محوری به جامعه محوری اشاره کرد و گفت: هیچ کس نباید خود را از اشتباه مصون بداند.



وی اظهار داشت: پلیس جامعه محور باید خود را به چالش بکشد تا به عملکردهای مناسب شان و جایگاه رفیع ملت ایران دست یابد.

وی همچنین از بی تفاوتی افراد نسبت به ناهنجاری های رفتاری موجود در جامعه به شدت انتقاد کرد و بر این نکته که هیچ محدودیتی در برخورد با آسیب های اجتماعی و اخلاقی نداریم تاکید کرد.

وی اضافه کرد: مردم با بی تفاوتی پلیس برابر رفتارهای خلاف نسبت به نیروی انتظامی بدبین می شوند.



فرمانده انتظامی استان سمنان 85 درصد مجرمان دستگیر شده در سطح این استان را افراد بیکار اعلام کرد و گفت: ما قصد تخریب هیچ نهادی را نداریم اما این آمار نشان می دهد باید تلاش بیشتری برای رفع مشکل بیکاری از سوی مسوولان و دست اندرکاران این معضل صورت بگیرد.