صادرات 5 هزار تن سیب زمینی از آذربایجان شرقی طی سالجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان با بیان اینکه روزانه 150 تن سیب زمینی بصورت توافقی در استان خریداری می شود گفت: سیب زمینی کاران می توانند با ارایه دفترچه کشاورزی خود به صورت مستقیم و بدون واسطه محصول خود را به شرکت صادرکننده تحویل دهند.



وی با اشاره به اینکه از 9 هزار هکتار اراضی زیر کشت سیب زمینی استان سه هزار و 800 هکتار مربوط به شهرستان سراب است، اظهارداشت: تولید سالانه این محصول در استان 284 هزار تن است که از این میزان بیش از 100 هزار تن در سراب تولید می شود.



محمدیان با بیان اینکه سازمان جهادکشاورزی استان تنها وظیفه حمایت از کشاورزان را تا خط تولید برعهده دارد، تصریح کرد: سازمان مرتبط دیگر می توانند با توسعه صادرات این محصول نقش جدی در کاهش قیمت نامتعادل آن داشته باشد.



وی با بیان اینکه مطرح کردن جایزه صادراتی سیب زمینی و ارایه تسهیلات بانکی از طریق دولت جهت افزایش میزان خرید توافقی افزود: باپرداخت جایزه صادراتی به صادرکننده سیب زمینی، قطعاً قیمت سیب زمینی موجود را افزایش

داده و از تضرر کشاورزان منطقه خواهد کاست و می تواند راهکار مناسبی جهت حل مشکلات پیش روی کشاورزان باشد.



همچنین نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش قیمت سیب زمینی گفت: از 126 هزار تن تولید سالانه سیب زمینی در شهرستان سراب تا به امروز فقط هزارو 800 تن بصورت توافقی خریداری شده است.



مجید نصیرپور نبود صنایع تبدیلی در این شهرستان را از دیگر عوامل قیمت نامتعادل این محصول دانست و اظهارکرد: با ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی می توان به ثبات در تولید، فروش، افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال رسید.



نصیرپور با اشاره به مصوبه کارگروه دولت در خصوص خرید تضمینی این محصول بر حمایت مالی صندوق توسعه بخش کشاورزی در این زمینه تاکید کرده و گفت: کشاورزان منطقه نیز بایستی به الگوی کشت ارائه شده توجه نمایند تا ضمن افزایش تولید محصول شاهد کاهش قیمت تمام شده بوده و از ضرر و زیان ناشی از بی توجهی به الگوی کشت بکاهند.



بشیر جعفری، مشاور رئیس سازمان و مدیرعامل صندوق توسعه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه از محل اعتبارات این صندوق 20 میلیارد ریال به شرکت صادر کننده سیب زمینی، تسهیلات داده شده است گفت: اگر مدیران شهرستان سراب یک میلیارد تومان تامین کنند و با یک میلیارد تومان کمک دولتی نیز می توان نسبت به ایجاد شعبه صندوق توسعه محصولات کشاورزی در خود شهرستان اقدام کرده و از این طریق بر بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی فائق آمد.



گفتنی است، شهرستان سراب با تولید سالانه 126 هزار تن رتبه نخست استانی را در تولید محصول سیب زمینی دارد.