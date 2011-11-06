افزایش باغات پسته حاشیه دریاچه ارومیه در اسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ایمانی با اشاره به تغییر الگوی کشت در حاشیه دریاچه ارومیه گفت: درخت پسته بدلیل مقاومت بالا به کم آبی و شوری، سازگاری مناسبی با منطقه ایلخچی شهرستان اسکو داشته و درختان پسته با عمر نزدیک به یک قرن در جزیره اسلامی و سایر روستاهای این بخش موید این امر است و در راستای سیاست سازمان در خصوص اصلاح الگوی کشت، توسعه باغات پسته و جایگزین کردن آن با سایر درختان کم بازده غیر اقتصادی در منطقه ایلخچی این شهرستان شروع شده است.



وی با اشاره به توسعه باغات پسته این منطقه به وسعت 21 هکتار بر پایه های مقاوم تهیه شده از استان سمنان افزود: وسعت باغات پسته بخش ایلخچی به 64 هکتار بالغ شده است.



مدیرجهادکشاورزی شهرستان اسکو متوسط تولید پسته در این منطقه را 5/1 تن در هکتار و درآمد ناخالص ناشی از این تولید را 18 میلیون ریال ذکر کرد و تصریح کرد: امسال پنج تن محصول با کیفیت پسته از باغات این شهرستان برداشت و بصورت تازه خوری به بازار مصرف استان عرضه گردید.



ایمانی همچنین درروند خدمت رسانی کارشناسان این مدیریت به باغداران شهرستان گفت: اطلاعات باغات قدیمی و استفاده از نهالهای سازگار از جمله موارد مهمی است که گامهای محکمی در این رابطه برداشته شده و با تشکیل تعاونی پسته کاران ایلخچی، سیاست گذاری توسعه ایی باغات پسته سرعت بیشتری خواهد یافت.