به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ارتباطات اسلامی و امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی اظهار کرد: این نشست‌های تخصصی و جلسات هم‌اندیشی از سوی این اداره و با هدف ترویج سیره اهل بیت(ع) و تحکیم ارتباط آستان قدس رضوی با روحانیون و حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام‌ علی باقری اظهارداشت: 19 آبان جاری نشستی تخصصی ویژه اردو زبانان و با حضور بیش از 200 نفر برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: در 20 آبان نیز این نشست تخصصی و جلسه هم‌اندیشی ویژه آذری زبانان با حضور بیش از 50 استاد حوزه، طلاب و فرهیخته در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

باقری ادامه داد: همچنین در 24 آبان جاری نشستی با حضور بیش از 150 نفر از فرهیختگان و استادان حوزه عرب زبان برگزار می‌شود.