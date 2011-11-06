به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو فرهنگ برنامه‌های "یک صبح تازه"، "نیستان"، "هفت اقلیم"، "الغدیر"، رادیو جوان برنامه‌های "سلام سید"، "جشن خودمانی"، "خانه دوست کجاست؟"، "از ستاره تا ستاره"،‌"نی لبک"، "به وقت عید"، رادیو ایران برنامه‌های "حریم قرب"، "عیدانه"، "شب بخیر کوچولو"، "طواف عشق"، "راه امام پیام امام"، "تقویم تاریخ"، "گلبانگ"، "نسیم وصال"، "سلام نوجوان"، "راه شب"، "روزگار جوانی"، "کوچه رادیو پلاک"، "دل خنده"، "بر بال یاد"، "راه رستگاران"،‌"به افق آفتا"، "شور و نور"، "بر کرانه غدیر"، "حدیث ولایت" و ... پخش می‌کند.

رادیو معارف برنامه‌های "شکوه بندگی"، "تا چشمه غدیر"، "بر بال سخن"، "باغ تماشا"، "شبستان"، "زیارت آفتاب"، "ارمغان"، "گنجینه"، و ... رادیو قرآن برنامه‌های "پیام غدیر"، "جنگ قرآنی"، "برنامه شامگاهی" و ...، رادیو تهران برنامه‌های "صبح تهران"، "تهران در شب"، "عید تا عید" و ... را روی آنتن می‌فرستند.

مرکز هنرهای نمایشی نیز نمایش‌هایی تدارک دیده است. رادیو سلامت هم برنامه‌های "نقطه سر خط"، "موج زندگی"، "لحظه‌های ناب" و ... ایران صدا هم برنامه‌های "تحلیل سیاسی"، "نقد و نظر"، "کوچه اندیشه"، "وقت اضافه" و ...، رادیو ورزش برنامه‌های "یک عصر خوب با ورزش"، "یک مصاحبه یک سرود"، "ورزش و خانواده" و ... رادیو گفتگو برنامه‌های ویژه عید قربان، رادیو اقتصاد برنامه‌های "عصرگاهی"، "اقتصاد امروز" و "فراتر از خبر" را پخش می‌کند.