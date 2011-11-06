برگزاری آداب عید قربان در شهر مسکو ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مسلمانان روسیه امسال عید قربان را روز 6 نوامبر ( 15 آبان ماه) جشن می گیرند، اما براساس قوانین تازه تصویب شهرداری مسکو، مسلمانان باید مراسم ذبح قربانی را در کشتارگاه ها و یا خارج از شهر انجام دهند.

گلنور قاضیوا نماینده رسمی شورای مفتیان روسیه اظهار داشت که این ممنوعیت برای قربانی حیوانات در اماکن عمومی براساس ادعاهای برخی غیر مسلمانان مبنی بر ناخوشایند بودن قربانی برای آنها از سال گذشته نشأت گرفته است.

جمعیت مسلمانان مسکو رو به افزایش است و رهبران محلی جامعه مسلمان خواستار ساخت مساجد و تسهیلات نیایشی بیشتری برای پاسخگویی به نیاز مسلمانان شده اند.

یکی از مسلمانان از اداره اجرایی مسجد اوترادنو اظهار داشت: اگر شهرداری مکانهایی را برای انجام مراسم این عید در اختیار ما بگذارد ، مسلمانان بسیار مسرور خواهند شد، چرا که قربانی کردن در سنت اسلامی تنها به عید قربان محدود نمی شود.