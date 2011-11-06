به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله 13 روز مانده تا دیدار حساس با استقلال تهران، اردوی تدارکاتی صبایی‌ها در جزیره کیش از روز شنبه این هفته آغاز شده است و بازیکنان این تیم در بهترین شرایط ممکن خود را برای حضوری موفق در ادامه بازی‌های لیگ یازدهم آماده می‌کنند.



تدارک وسیع کادر فنی صبا برای استفاده از تعطیلات



تدارکات وسیعی از سوی کادر فنی تیم فوتبال صبای قم برای استفاده بهینه از یک هفته حضور این تیم در اردوی تدارکاتی کیش، در نظر گرفته شده است که بر این اساس صبایی‌ها هم خوب بدنسازی کنند و هم اینکه خوب به کارهای تاکتیکی و هماهنگی تیمشان بپردازند.



ویسی بازیکنان تیمش را در صحت و سلامت کامل در اختیار دارد



در این بین انجام بازی‌های تدارکاتی این کمک را به عبدالله ویسی می‌کند که بتواند میزان آمادگی تک تک نفرات تیمش که از بخت و اقبال خوب این مربی، همه آنها را در صحت و سلامت کامل نیز در اختیار دارد، محک زده و به نوعی نفرات تیمش را برای دیدارهای حساس لیگ برتر به بهترین شرایط ممکن برساند.



انگیزه صبایی ها برای دیدار هفته سیزدهم مقابل استقلال تهران



صبای قم که یکی از چند‌ تیم فوتبال لیگ برتر کشورمان است که در طول یک ماه گذشته سری به کیش زرده اند و در حال حاضر در اردوی تدارکاتی این جزیره خوش آب و هوا به سر می‌برد تا خود برای دیدار حساس هفته سیزدهم لیگ برتر برابر استقلال تهران آماده کند.



جدال تدارکاتی صبا و سپاهان در روز سه شنبه



برای همین منظور و با توافقی که بین مربیان تیم فوتبال صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان صورت گرفته است، دیدار تدارکاتی دو تیم روز سه شنبه هفدهم آبان ماه در جزیره کیش برگزار می شود تا تیم های سوم و پنجم جدول لیگ برتر در مصافی جدی برابر یکدیگر محک بخورند.



این در حالیست که شاگردان عبدالله ویسی روزهای پایانی اردوی آماده سازی و تدارکاتی خود در جزیره کیش یک بازی تدارکاتی دیگر را نیز در نظر دارند که به احتمال فراوان برابر تیمی از تیم های فعال فوتبال در همین جزیره برگزار خواهد شد.



صبایی‌ها روزانه دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرین می کنند



صبایی‌ها که جمعه گذشته راهی اردوی آماده سازی کیش شده‌اند، پس از آغاز تمرینات از صبح روز شنبه چهاردهم آبان، در حالی قصد دارند سه شنبه در دیدار با سپاهان اصفهان به میدان بروند که آخرین خبرها از اردوی این تیم در ترکیه بیانگر این است که صبا روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد و روزانه دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرین می‌کند.



از سوی دیگر در حالی که در اردوی ترکیه کیش مدیریت کاروان تیم فوتبال صبای قم را محسن رمضان بیگی سرپرست باشگاه صبا بر عهده دارد، برنامه‌ریزی مسئولان این باشگاه به شکلی است که بعد از انجام این بازی تدارکاتی خود را کم کم آماده بازگشت کنند و طبق برنامه روز شنبه آینده به تهران باز گردند.



صبای قم که خود را برای حضوری موفق در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس آماده می‌کند، بر اساس برنامه‌ جدید اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال در نخستین دیدار خود بعد از تعطیلات لیگ برتر باید به مصاف تیم فوتبال استقلال تهران صدرنشین حال حاضر مسابقات لیگ برتر برود.

