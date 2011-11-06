رکابزن خارجی پتروشیمی تبریز قهرمان تور تایهو شد/ تیم پتروشیمی در رده پانزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم از تور بین المللی دوچرخه سواری تایهو چین در مرحله پایانی در مسیر "چانگژو" - "ژیژینگ" به مسافت 7/96 کیلومتر برگزار شد که در پایان "بوریس شپیلفسکی" از تیم پتروشیمی تبریز با زمان 2 ساعت و 2 دقیقه و 21 ثانیه به مقام قهرمانی رسید. دوچرخه سوار جمهوری چک دوم شد و رکابزن استرالیای مقام سوم رسید.

همچنین در این مرحله بهنام حسین علیزاده هجدهم شد، حسین عسگری در مکان پنجاه و چهارم ایستاد، "توبیاس ارلر" رده پنجاه و نهم را از آن خود کرد، بهنام خلیلی خسروشاهی هفتاد و ششم شد و قادر میزبانی عنوانی بهتر از هشتاد و سومی را از آن خود نکرد.

در رده بندی انفرادی مجموع پنج مرحله "بوریس شپیلفسکی" از تیم پتروشیمی تبریز با زمان 12 ساعت و 12 دقیقه و 6 ثانیه در صدر جدول رده بندی انفرادی رکابزنان حاضر در این تور قرار گرفت و پیراهن طلایی را برای خود حفظ کرد. همچنین این رکابزن با 92 امتیاز در بخش امتیازی در صدر جدول ایستاد و پیراهن امتیازی را هم از آن خود کرد. در رده بندی تیمی مجموع تور هم، تیم پتروشیمی تبریز عنوان پانزدهم را بدست آورد.

همچنین در رده بندی جوان‌ترین رکابزن حاضر در این تور بین المللی بهنام خلیلی خسروشاهی از تیم پتروشیمی تبریز عنوان بیست و سوم را کسب کرد.

تور بین المللی دوچرخه سواری تایهوی چین در پنج مرحله از 11 تا 15 آبان‌ماه برگزار شد.