تعامل بخشهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی صبح یکشنبه در نشست مشترکی با مدیران و فعالان بخشهای اقتصادی این استان گفت: فعالان و بخشاهای اقتصادی استان باید با آسیب شناسی بخش اقتصادی و بازرگانی برای رشد این حوزه و افزایش صادرات تلاش کنند.
وی همچنین بیان کرد: نماد صنعت در این استان کارخانه سیمان یاسوج است که باید برای صنایع این استان از همه نظر از جمله تولید باکیفیت الگو باشد.
حبیبی عنوان کرد: کارخانه سیمان یاسوج رشد خوبی در سالهای اخیر داشته و نقش مهمی در اقتصاد استان کهگیلویه و بویراحمد دارد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: یکی از اهداف دولت حمایت از بخش خصوصی و نهادهای مردمی برای ایجاد جامعهای پویا و فعال است.
محمدحسین حیدرپور افزود: وظیفه صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولیدکنندگان و کمک به تنظیم بازار است که تعامل بیشتر تولیدکنندگان و عاملین توزیع در این چرخه موجب موفقیتهای بیشتر میشود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست بر لزوم برنامه ریزی هر چه بیشتر برای توزیع سیمان در داخل و صادرات این کالا تاکید کرد.
جبار کیانی افزود: بازارشناسی، بازارسازی و بازاریابی در امر گسترش نظام تولیدی یک کالا تاثیر زیادی دارند و تولید بیشتر و ایجاد تنوع در محصول باعث افزایش در سهم صادرات میشود.
در ادامه مدیرعامل کارخانه سیمان یاسوج نیز گفت: سیمان بهعنوان یکی از مصالح استراتژیک در سطح کشور و جهان محسوب میشود که اکنون وضعیت تولید سیمان در کشور و استان مطلوب است.
محمدرضا سلیمیان افزود: بزرگ ترین دستگاه تولید شن و ماسه استان در این کارخانه افتتاح شده و با کیفیتترین کارخانه شن و ماسه جنوب غرب کشور محسوب میشود.
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