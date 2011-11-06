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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

نیکزاد:

متقاضیان مسکن مهر "دولت آباد" و "سجادیه" با 7 میلیون تومان صاحب خانه می‌شوند

متقاضیان مسکن مهر "دولت آباد" و "سجادیه" با 7 میلیون تومان صاحب خانه می‌شوند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی گفت: متقاضیان مسکن مهر در پروژه های مسکن مهر "دولت آباد" و "سجادیه" می توانند با 7 میلیون تومان سهیم شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی  شب گذشته در جمع خبرنگاران استان کرمانشاه گفت: سهم استان کرمانشاه، در بخش مسکن مهر بیش از 20 هزار واحد است.

نیکزاده با اشاره به اینکه روند پیشرفت در پروژه های مسکن مهر کرمانشاه وضعیت خوبی دارد، گفت: با تلاش استاندار کرمانشاه و دیگر مسئولان استان در حال حاضر مسکن مهر در کرمانشاه روند بسیار خوبی را دنبال می کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم آورده متقاضیان مسکن مهر در کرمانشاه، تاکید کرد: متقاضیان مسکن مهر در پروژه های مسکن مهر "دولت آباد" و "سجادیه" می توانند با 7 میلیون تومان سهیم شوند.

وزیر راه و شهرسازی در سفر یک روزه به استان کرمانشاه، پروژه های این وزارتخانه را از نزدیک مورد بازدید قرار داد.
 

کد مطلب 1453628

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