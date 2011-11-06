تمامی اختلالات روانپزشکی قابل پیشگیری و درمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز مظاهری با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران افزود: بهداشت روان عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی،احساسی و رفتاری در انسان نقش موثری دارند.

وی گفت: بهداشت روان علمی است برای بهتر زیستن،رفاه اجتماعی و سازش منطقی با پیشامدهای زندگی و به کلیه تدابیری اطلاق می شود که از شیوع و بروز بیماری های روانی بتواند کم کند.

مظاهری با بیان اینکه بهداشت روان دو هدف مهم دارد،ادامه داد:رد افکار غلط و خرافی و اثبات قابل درمان و پیشگیری بودن اختلالات روانپزشکی دو هدف عمده بهداشت روان است.البته تصورهایی مانند بیماری های روانپزشکی قابل درمان نیستند و یا داروهای روانپزشکی عادت آور و پرهزینه هستند و یا کسی که دچار بیماری روانی است اگر ازدواج کند مشکلش برطرف می شود در بین مردم وجود دارد که بهداشت روان درصدد رفع آنهاست.

وی تصریح کرد: قبول مسئولیت در قبال مردم، درگیر کردم بیمار و اطرافیان آن در پروسه درمان،کوتاه کردن مدت اقامت بیمار در بیمارستان و مسئولیت پذیری اجتماعی بیمار از دیگر اهداف بهداشت روان است. البته متاسفانه خانواده ها انتظار دارند که روانپزشک معجره کنند این در حالی است که کلیه اختلالات روانپزشکی زمینه های زیستی، روانی و اجتماعی دارند.

مظاهری با بیان اینکه بهداشت روان دارای سه اصل است که در صورت رعایت کردن آنها از سوی مردم مشکلات روانپزشکی شان کم می شود،خاطرنشان کرد: بهداشت روان به مردم آموزش می دهد که به شخصیت خود ودیگران احترام گذاشته و از محدویت ها در خود و افراد دیگر شناخت داشته باشد، همچنین به علل رفتار خود پی ببرد.

دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت:بروز هر گونه اختلال در ذهن که برای رفتار عادی فرد تاثیر بگذارد و زندگی روزمره را برای بیمار و اطرافیانش مشکل کند بیماری روانی است.بنابراین یک سردرد،اضطراب ساده،بی حوصلگی و پرخاشگری می تواند یک بیماری روانی باشد که در این صورت تصور می شود که آدم سالم دیگر وجود ندارد اما فرد سالم کسی است که تعادل بین رفتارها و کنترل آن در مواجه با مشکلات اجتماعی وجود دارد.

وی در خصوص سلامت روان هم افزود:سلامت روان عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به طوریکه باعث شادی و برداشت مفید و موثر از زندگی نشود.هر کس که با جهان اطراف سازش داشته و به جای اینکه سعی کند دیگران را با خود تطبیق دهد خود را با محیط تطبیق دهد در سلامت روان قرار دارد.

مظاهری با بیان اینکه در روانپزشکی به پیشگیری در سه سطح اهمیت داده می شود، خاطرنشان کرد: در پیشگیری نوع اول به تمامی فعالیتهایی که باعث کاهش بروز و شیوع اختلالات روانپشکی شود می پردازد. در نوع دوم باید افراد دچار بیماری را تشخیص داده تا سریع تحت درمان قرار بگیرند. در پیشگیری نوع سوم کسی که دچار یبماری شده باید از عوارض جنبی که منجر به معلولیت فرد می شود جلوگیری کرد.

بیست و هشتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان طی روزهای بیست و چهارم تا بیست و ششم آبان ماه سال جاری در هتل المپیک برگزار می شود.