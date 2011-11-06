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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

منتخب پیام‌های مقام معظم رهبری با موضوع حج منتشر می‌شود

منتخب پیام‌های مقام معظم رهبری با موضوع حج منتشر می‌شود

کتاب «نوبهار دل و جان» منتخب پیام­ها و بیانات مقام معظم رهبری با موضوع حج، توسط انتشارات بین­المللی الهدی به زبان­های انگلیسی، عربی و اردو منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات بین‌المللی الهدی کتاب «نوبهار دل و جان» شامل مجموعه 77 پیام منتخب از مجموعه پیام‌ها و بیانات مقام معظم رهبری در سال‌های 1368 تا 1388 با موضوع حج را منتشر می‌کند.

اهمیت حج، اهمیت برائت از مشرکان، وحدت مسلمانان، خودداری از تبدیل فرصت حج به امور تجاری و بازرگانی و توجه به خودسازی معنوی از محورهای پیام­های حضرت آیت­الله خامنه­ای در کتاب «نوبهار دل و جان» هستند.

مجموعه پیام‌ها و بیانات مقام معظم رهبری در کتاب «نوبهار دل و جان» توسط موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی گردآوری شده و به همت موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی به زبان‌های انگلیسی، عربی و اردو منتشر می‌شود.

کد مطلب 1453633

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