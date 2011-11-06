به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات بین‌المللی الهدی کتاب «نوبهار دل و جان» شامل مجموعه 77 پیام منتخب از مجموعه پیام‌ها و بیانات مقام معظم رهبری در سال‌های 1368 تا 1388 با موضوع حج را منتشر می‌کند.

اهمیت حج، اهمیت برائت از مشرکان، وحدت مسلمانان، خودداری از تبدیل فرصت حج به امور تجاری و بازرگانی و توجه به خودسازی معنوی از محورهای پیام­های حضرت آیت­الله خامنه­ای در کتاب «نوبهار دل و جان» هستند.

مجموعه پیام‌ها و بیانات مقام معظم رهبری در کتاب «نوبهار دل و جان» توسط موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی گردآوری شده و به همت موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی به زبان‌های انگلیسی، عربی و اردو منتشر می‌شود.