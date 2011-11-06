به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی اظهار داشت: روستای سرآقاسید یکی از روستاهای هدف گردشگری این استان که با حفظ بافت با ارزش روستایی و فرهنگ بومی بهسازی می‎شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات اولیه طرح بهسازی روستای سرآقاسید تخصیص یافته و به‌زودی عملیاتی می‎شود، گفت: روستای سر آقاسید دارای قابلیت معماری پلکانی بسیار ارزشمند است که ضرورت صیانت از این بافت فیزیکی خاص موجب توسعه گردشگری دراین استان می‎شود.



عیدی ادامه داد: این روستا دارای دو هزار نفر جمعیت است و خانه‌ها تماما با خشت ساخته و معماری به صورت پلکانی فشرده است، به طوری که پشت بام منزل پایین به منزل حیاط منزل بالایی است.



روستای سرآقا سید با خانه‎هایی تماما با خشت و معماری به صورت پلکانی فشرده در فاصله ۱۴۰ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.



روستای سر آقا سید از نظر فرهنگ پوشاک گویش و آداب و رسوم تقریبا دست نخورده است، این روستا علاوه بر معماری زیبا دارای چشمه‌سارها، باغات میوه و طبیعت سرشار از زیبایی منحصر به فرد در استان است.



