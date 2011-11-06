به گزارش خبرنگار مهر، هیئت اسکیت استان قم که یکی از هیئت های ورزشی موفق قم در سال گذشته بود، بعد از موفقیتی که ورزشکاران این هیئت در کسب جواز صعود به لیگ برتر اسکیت هاکی کشور به دست آوردند، اکنون برنامه های آموزشی را به منظور توسعه این رشته در دستور کار قرار داده است.



به همین منظور این هیئت در نظر دارد یک دوره کلاس مربیگری عملی پایه در بخش بانوان را برگزار کند که زمان برگزاری آن دی ماه امسال خواهد بود و تمامی مربیان علاقمند به شرکت در این دوره در بخش بانوان می توانند نسبت به ثبت نام شرکت در دوره اقدام کنند.



به منظور برنامه ریزی برای برگزاری مطلوب این دوره، از جمله شرایطی که هیئت اسکیت استان قم برای ثبت نام شرکت در این دوره مربیگری در نظر گرفته است، داشتن 18 سال تمام، داشتن حد اقل مدرک دیپلم و آشنایی با رشته ورزشی جذاب و مفرح اسکیت است.



بر اساس اعلام واحد آموزش هیئت اسکیت استان قم، متقاضیان شرکت در کلاس کلاس مربیگری عملی پایه در بخش بانوان می‌توانند برای ثبت نام یا به دست آوردن اطلاعات بیشتر با هیئت اسکیت استان قم واقع در مجموعه ورزشی تختی منطقه دورشهر قم تماس بگیرند.



نگاهی به پیشرفت‌های صورت گرفته در رشته ورزشی اسکیت نشان می دهد که این رشته در چند سال اخیر با تمرکز بر روی موضوع مهم آموزش، حرکت بسیار خوبی برای رشد و پیشرفت در شهر مقدس قم برداشته و حاصل آن موفقیت در کسب مقام نایب قهرمانی لیگ دسته اول اسکیت هاکی باشگاه های کشور است که در سال گذشته به دست آمد.



نحوه صعود تیم اسکیت‌هاکی هیئت قم به مسابقات لیگ برتر این رشته به شکلی بود که مرحله نهایی رقابت‌های لیگ دسته اول اسکیت ‌هاکی باشگاه‌های کشور با حضور 9 تیم به میزبانی نیروی زمینی ارتش و در محل آکادمی اسکیت مجموعه ورزشی انقلاب تهران به انجام رسید و صعود تیم قم در این مرحله قطعی شد.



در پایان مرحله چهارم و آخرین مرحله این رقابت‌ها تیم نیروی زمینی ارتش موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و تیم هیئت قم با 61 گل زده، 30 گل خورده و در مجموع با کسب 28 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت اما هر دو تیم موفق به کسب جواز صعود به مسابقات لیگ برتر اسکیت‌‌هاکی باشگاه‌های کشور شدند.



این مسابقات با شرکت 9 تیم برگزار شد که با توجه به تجربیات گذشته سطح کیفی و کمی بالاتری داشت اعضای تیم اسکیت‌ هاکی قم با تمام وجود و توان خود برای کسب جواز صعود به لیگ برتر تلاش کردند و در حد توان خود قوی ظاهر شدند.



در مسابقات لیگ دسته اول اسکیت‌هاکی باشگاه‌های کشور، تیم‌های نیروی زمینی ارتش، هیئت قم، آبفای همدان، آرین گیلان، پرسیس تهران، هیئت قزوین، پرسپولیس شیراز،‌ هیئت آذربایجان شرقی و هیئت همدان برای کسب جواز صعود به لیگ برتر مسابقه دادند.

