به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی باقری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراسم قرائت مناجات پرفیض امام حسین(ع) در روز عرفه در رواق مبارکه دارالرحمه حرم رضوی و بعد از نماز ظهر و عصر برگزار می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های تدارک دیده شده از سوی این اداره برای زائرین غیر ایرانی گفت: در این مراسم علاوه بر قرائت قرآن کریم، سخنرانی و قرائت مناجات پرفیض امام حسین(ع) در روز عرفه اعمال مستحبی سفارش شده برای این روز نیز برگزار می‌شود.

حرم مطهر رضوی سالانه میزبان هزاران زائر غیرایرانی از اقصی نقاط دنیاست که جمع کثیری از این زائرلن را عرب و اردو زبانان تشکیل می‌دهند.