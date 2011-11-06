  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

همزمان با نهم ذی‌حجه/

ویژه برنامه عرفه برای زائران غیر ایرانی در حرم رضوی برگزار می‌شود

ویژه برنامه عرفه برای زائران غیر ایرانی در حرم رضوی برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ارتباطات اسلامی و امور زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی از برگزاری ویژه برنامه‌های روز عرفه برای زائران عرب و اردو زبان حرم رضوی همزمان با نهم ذی‌حجه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی باقری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراسم قرائت مناجات پرفیض امام حسین(ع) در روز عرفه در رواق مبارکه دارالرحمه حرم رضوی و بعد از نماز ظهر و عصر برگزار می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های تدارک دیده شده از سوی این اداره برای زائرین غیر ایرانی گفت: در این مراسم علاوه بر قرائت قرآن کریم، سخنرانی و قرائت مناجات پرفیض امام حسین(ع) در روز عرفه اعمال مستحبی سفارش شده برای این روز نیز برگزار می‌شود.

حرم مطهر رضوی سالانه میزبان هزاران زائر غیرایرانی از اقصی نقاط دنیاست که جمع کثیری از این زائرلن را عرب و اردو زبانان تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 1453644

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها