دلار آزاد 1305 تومان شد/ آرامش بازار سکه در آستانه عید قربان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 605 هزار تومان، طرح جدید 589 هزار تومان، نیم سکه 283 هزار تومان، ربع سکه 147 هزار تومان و گرمی 77 هزار تومان است. این نرخها دیروز به ترتیب 607 هزار تومان، 592 هزار تومان، 284 هزار تومان، 147 هزار تومان و 77 هزار تومان بود.

بانک مرکزی نرخ هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید را برای عرضه در شعب بانکی 590 هزار و 720 تومان، نیم سکه را 281 هزار و 840 تومان، ربع سکه را 146 هزار و 120 تومان و گرمی را 75 هزار و 400 تومان تعیین کرد که نسبت به دیروز تغییری را نشان نمی دهد.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1757 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 54 هزار و 600 تومان است.

صرافان بازار قیمت هر دلار به نرخ آزاد را امروز 1305 تومان و هر یورو را 1820 تومان اعلام کردند که نسبت به روز گذشته کاهش نشان می دهد، دیروز قیمت هر دلار در بازار آزاد 1323 تومان و هر یورو 1830 تومان بود.

بانک مرکزی هم امروز قیمت هر دلار دولتی را مانند روز گذشته 1080 تومان و هر یورو را 1491 تومان اعلام کرد.