شهری شناور در بی توجهی مسئولان/ خرم آباد "جزیره" شد!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نوشتن از آبگرفتگی در معابر استان لرستان و به ویژه شهر خرم آباد آنقدر تکراری شده که شاید بتوان گفت این معضل به مشکل همیشگی استان در فصول پاییز و زمستان تبدیل شده است.

خرم آباد به عنوان شهری که در میان دره شکل گرفته و در مرکز آن نیز رودخانه ای بزرگ جاری است در پی هر بارندگی با سرازیر شدن آب از کوههای اطراف به سمت مرکز شهر با معضلی به نام آبگرفتگی در حالت خوش بینانه و سیلاب در حالت نسبتا بدبینانه ای مواجه است و این امر نکته ای است که باید در برنامه ریزی و مدیریت شهری مورد توجه دست اندرکاران امر قرار گیرد.

شبکه جمع آوری آبهای سطحی خرم آباد در انتظار نگاه کارشناسی

در سالهای اخیر که خشکسالی ها در این استان شدت گرفته شاید تنها نکته ای که بتوان از آن ابراز امیدواری کرد این است که خرم آباد تاکنون شاهد بارندگی های مستمری که منجر به وقوع سیل در مرکز لرستان شود نبوده است.

بارندگی شب گذشته خرم آباد

چاره اندیشی برای نوسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی در شهر خرم آباد نکته ای است که به نظر می رسد از سوی مسئولان مورد غفلت قرار گرفته تا سیر این بی توجهی ها در اجرای پروژه های عمران شهری نیز دیده شود.

از سوی دیگر احداث زیرگذر در پایین دست منطقه ولیعصر خرم آباد که دارای شیب تندی است و به نوعی در دامنه کوه شکل گرفته منجر به این می شود که آب ناشی از بارندگی با شدت هر چه تمام تر از بالادست به سمت زیرگذر سرازیر شود و در نهایت این زیرگذر است که باید بار جمع آوری این آبهای سطحی را به دوش بکشد.

پلهای موقتی که بلای جان مردم می شوند!

از سوی دیگر احداث پلهای موقت در جای جای بستر رودخانه خرم آباد معضل دیگری است که در روزهای بارانی می توان شاهد خطرناک بودن این اقدام ابتکاری مسئولان عمران شهری بود به طوریکه در آخرین حادثه می توان به واژگون شدن یک دستگاه خودرو پژو 405 به داخل رودخانه خرم آباد در هنگام عبور از یکی از همین پلهای موقت اشاره کرد.

در این حادثه که به لطف ایثار و از خودگذشتگی سرباز راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی لرستان راننده و سرنشینان خودرو نجات یافتند یک دستگاه خودرو پژو 405 به رانندگی و سرنشینی دو نفر در مسیر پل موقت ساحلی خرم آباد به سمت پارک معلم در حال حرکت بودند که به علت غیراستاندارد بودن پلهای موقت احداث شده در بستر رودخانه به داخل رودخانه که بر اثر بارندگی پرآب شده بود سقوط کردند.

در این حادثه که خودرو تا سقف زیر آب فرو رفته بود ستوان وظیفه راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان با لباس نظامی و از خود گذشتگی به داخل آب رفت و با باز کردن درب های خودرو، باعث نجات راننده و سرنشین آن شد.

"رود" برای عبور از خانه خود با کسی شوخی ندارد!

این در حالیست که در سالهای گذشته نیز رودخانه خرم آباد بارها توان خود را در روزهای بارانی و فصول پرآبی به نمایش گذاشته است تا با تخریب پلهای موقت زده شده بر روی رودخانه ثابت کند که اینجا خانه رود است و رودخانه برای عبور از خانه خود با کسی شوخی ندارد!

هر چند در این حوادث هنوز خسارات از مالی به جانی تغییر ماهیت پیدا نکرده است ولی با استمرار روند کنونی در وضعیت عمران شهر خرم آباد با هر بارندگی باید در انتظار اتفاقات ناخوشایند باشیم.

به هر حال 24 ساعت بارندگی در استان لرستان بازهم تکرار مکررات و معضلاتی بود که هر سال این شهر با آن درگیر است و گویا این درد قرار نیست درمان شود تا نباریدن باران و خشکسالی یک درد باشد و باریدن باران و سیلاب خود دردی مضاعف بر پیکره شهر خرم آباد.

اعلام هشدارهای لازم از هفته گذشته به متولیان

مدیر کل هواشناسی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طول سال زراعی جاری استان لرستان به طور متوسط شاهد 70.1 میلیمتر بارندگی بوده است که این میزان بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که بارندگی ناچیزی در استان داشتیم قابل توجه و چشمگیر است.

نورالدین سپهوند با اشاره به آبگرفتگی های رخ داده در سطح شهر خرم آباد گفت: در طول 24 ساعت گذشته مرکز لرستان شاهد 26 میلی متر بارندگی بوده است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که ما از اواخر هفته گذشته نسبت به آبگرفتگی معابر سطح شهر خرم آباد هشدارهای لازم را به دستگاههای متولی امر داده ایم.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان یادآور شد: مطابق پیش بینی های انجام شده بارندگی ها در استان تا ظهر فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت و از بعد از ظهر فردا به صورت پراکنده استمرار می یابد.

فعالیت قابل تقدیر آتش نشانی برای نجات خودروهای گرفتار

بنابر این گزارش در روزهای بارانی یکی از دستگاههایی که با تماسهای مکرر مردمی مواجه می شود آتش نشانی است به طوریکه از اواخر روز گذشته و صبح امروز یکشنبه صدای آژیر ماشین های آتشنشانی را که برای امداد رسانی می رفتند به کرات در سطح شهر می شد شنید که فعالیت این دستگاه قابل تقدیر است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای امروز با شدت گرفتن بارشها عملیات امداد رسانی به حدود 30 دستگاه خودرو که به دلیل گرفتار شدن در آب خاموش شده بودند انجام شده است.

کیومرث طولابی آبگرفتگی در برخی از معابر سطح شهر را علت این گونه حوادث دانست و بیان داشت: از تعداد خودروهای یاد شده سه مورد در زیرگذر پل صفوی و سه مورد در نزدیکی ترمینال بروجرد گرفتار شده بودند.

وی با اشاره به فعالیت مستمر اکیب های آتش نشانی برای کمک رسانی به مردم، عنوان کرد: در روزهای بارانی عمده پرسنل آتش نشانی و شهرداری خرم آباد در حالت آماده باش قرار دارند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد با بیان اینکه بیشترین مشکل آبگرفتگی در محدوده کوچه های آراسته تا میدان 22 بهمن گزارش شده است، تصریح کرد: خوشبختانه در پی بارندگیهای رخ داده هیچ گزارشی از ورود آب باران به خانه های مردم داده نشده است.

آماده باش 250نفر از نیروهای شهرداری خرم آباد

شهردار خرم آباد نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 250 نفر از نیروها و عوامل عمرانی شهرداری خرم آباد در حال خدمات رسانی در سطح شهر هستند.

وحید رشیدی با تاکید بر اینکه کار لایروبی جداول سطح شهر صورت گرفته است، بیان داشت: علت آبگرفتگی های رخ داده در سطح شهر حجم بالای آبی است که از کوهها به سمت شهر سرازیر می شود.

وی با اشاره به انجام چند طرح عمرانی در برخی نقاط بحرانی شهر برای جلوگیری از آبگرفتگی، افزود: در خیابانهای انقلاب و زیرگذر 22 بهمن خرم آباد بخشی از کار انجام شده که ظرف یکی دو ماه آینده تکمیل می شود تا مشکل آبگرفتگی در این مناطق رفع شود.

کمبود اعتبارات برای ساماندهی شبکه آبهای سطحی

شهردار خرم آباد کمبود اعتبارات را یکی دیگر از دلایل کندی روند ساماندهی شبکه جمع آوری آبهای سطحی دانست و گفت: از دو میلیارد تومان اعتبار عمرانی که قرار بوده به ما اختصاص پیدا کند تنها 20 میلیون اختصاص یافته است.

رشیدی همچنین از امور آب خواست که در راستای ساماندهی نهرها و رودخانه ها اقدام کند و ابراز امیدواری کرد که با تامین اعتبارات و مساعدت استانداری لرستان روند ساماندهی شبکه جمع آوری آبهای سطحی خرم آباد سرعت بگیرد.

به هر روی به نظر می رسد ساماندهی شبکه جمع آوری آبهای سطح خرم آباد نیازمند یک طرح جامع و بلندمدت از سوی متولیان امر است که اگر این پروژه به همت مسئولان شروع شود می توان امید داشت ظرف یک مدت زمان چند ساله خرم آباد را بتوان از درد همیشگی آبگرفتگی و سیلاب نجات داد.

.................................................

گزارش: فاطمه حسینی

عکس: محسن تیزهوش