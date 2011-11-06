بوکسورهای قمی برای مسابقات آسیایی قزاقستان برگزیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان مسابقات قهرمانی بوکس بزرگسالان کشور که هفته گذشته در شهر آبادان برگزار شد و با درخشش دو نماینده از بوکس قم نیز همراه بود، از سوی کادر فنی تیم ملی تعداد 24 بوکسور به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شدند.



همچنین با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی کادر فنی تیم ملی بوکس کشورمان، این نفرات باید صبح روز سه شنبه هفدهم آبان ماه خود را در مجموعه ورزشی انقلاب به مربیان تیم ملی معرفی کنند تا تمرینات تیم ملی برای مسابقات مهم پیش رو آغاز شود.



اما در بین دعوت شدگان به اردوی آماده سازی تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان نام دو تن از بهترین بوکسورهای قمی نیز به چشم می خورد که این بوکسورهای ارزنده فروتن گل آرا قهرمان کشور در مسابقات اخیر قهرمانی کشور در آبادان و محمد مردی قشلاقی هستند.



نفرات دعوت شده به اردوی آماده سازی تیم ملی بوکس کشورمان در اوزان 49$ 52، 56، 60، 64، 69، 75، 81، 91 و به اضافه 91 کیلوگرم در این اردو حضور خواهند داشت تا آماده پیکارهای قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک شوند.



فروتن گل آرا بوکسور توانمندی قمی در وزن 60 کیلوگرم باید در این وزن در کنار محمد مومیوند، حسین علیخانی و بهرام غفاری برای کسب سهمیه حضور در مسابقات بوکس قهرمانی آسیا به رقابت بپردازند تا تیم ملی را در تیم اعزامی به قزاقستان همراهی کند.



نکته جالب در بین رقبای فروتن گل آرا در این وزن تقابل این بوکسور ارزنده قمی با حسین علیخانی بوکسور کرمانی است که در فینال بیست و یکمین دوره پیکارهای بوکس قهرمانی کشور در شهر آبادان، گل آرا موفق به شکست این بوکسور شد تا عنوان قهرمانی کشور را کسب کند.



اما در وزن 52 کیلوگرم تیم ملی بوکس دیگر بوکسور توانمند، جوان و خوش آتیه قمی یعنی محمد مردی قشلاقی حضور دارد که در این وزن باید با ایمان طیبی دیگر بوکسور ملی پوش برای کسب جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به رقابت بپردازد.



محمد مردی تا در مسابقات قهرمانی کشور تا آستانه حضور در مرحله نیمه نهایی پیش آمد اما در آن مرحله نتوانست جواز حضور در جمع چهار بوکسور برتر را کسب کند، ضمن اینکه این بوکسور جوان دو ماه پیش در جریان رقابت های قهرمانی جوانان کشور موفق به کسب عنوان نایب قهرمان شد و بدین ترتیب شایستگی های خود را به کادر فنی تیم ملی نشان داد.



در وزن 49 کیلوگرم این اردو جعفر ناصری و سجاد محمد پور حضور دارند، در 56 کیلوگرم روح الله روح بخشیان، آرمین امجدیان و احسان سپهوندی و در وزن 64 کیلوگرم مهدی طلوطی، محسن پور شجاعی و مهدی شفیع رعیت حضور دارند.



همچنین در وزن 69 کیلوگرم امین قاسمی پور و شهروز ترادیده، در وزن 75 کیلوگرم محمد ستارپور، در وزن 81 کیلوگرم احسان روزبهانی و مجید حاج عباسی، در وزن 91 کیلوگرم محمد نوری و علی مظاهری و در وزن به اضافه 91 کیلوگرم مجید سپهوندی، علی سلمانی و جاسم دلاوری به این اردو دعوت شده اند.

