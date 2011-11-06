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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

فدایی:

ایران دارای بیشترین مشارکت همگانی در انتخابات است

ایران دارای بیشترین مشارکت همگانی در انتخابات است

پاکدشت - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد انتخابات استان تهران گفت: به جرأت ادعا می ‌کنم که جمهوری اسلامی ایران، بیشترین مشارکت همگانی را در عرصه های مختلف انتخابات دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز علی‌اکبر فدایی در بازدید از سایت انتخابات فرمانداری شهرستان پاکدشت با اشاره به مشارکت همگانی در عرصه‌های مختلف انتخابات، افزود: حضور مؤثر و گسترده مردم در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، همواره یک پشتوانه عظیم برای نظام و یک عامل بازدارنده قوی در برابر دشمنان و معاندان نظام بوده است.

وی بیان داشت: امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته، انتخابات بدون حاشیه و مسئله تحت عنایات حضرت حق و با بهره گیری از تجربه و توانی که خداوند اعطا کرده و باید قدرش را بدانیم، برگزار شود.

استان تهران باید برای سایر نقاط کشور الگو شود

مدیرکل سیاسی استانداری تهران افزود: مجموع کارها به گونه‌ ای تنظیم شده که بر اساس آموزشهای برگزارکنندگان انتخابات و آحاد جامعه بتوانیم به گونه‌ای حرکت کنیم که استان تهران برای سایر نقاط کشور نیز الگو شود و تأکید ما این است که دشمن موفق نشود کوچکترین بهانه برای حضور در این عرصه پیدا کند.

وی در ادامه این بازدید ضمن دیدار و گفتگو با قربانعلی مقبلی فرماندار شهرستان پاکدشت و عین ‌الله تاجیک معاون سیاسی‌ ـ انتظامی فرمانداری پاکدشت، با مثبت ارزیابی کردن عملکرد و فعالیت ستاد برگزاری انتخابات شهرستان پاکدشت یادآور شد: تدابیر لازم از سوی این ستاد اندیشیده شده است که امید می ‌رود با توجه به سوابق این فرمانداری در برگزاری انتخابات، اقدامات مناسب و مطلوبی در این زمینه مشاهده شود.

انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی 12 اسفندماه 90 در سراسر ایران برگزار می شود و مردم پاکدشت یک نماینده راهی مجلس می کنند؛ نماینده فعلی مردم، فرهاد بشیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 1453677

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