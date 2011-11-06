عید قربان اعلام آمادگی برای تقدیم هستی خود در راه خداست

حجت الاسلام مرتضی وافی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام عبادت‌ها دارای ظاهر و باطن خاص خود هستند اظهار داشت: علاوه بر انجام صورت ظاهری عبادت‌ها باید سعی شود تا به باطن و درس هر عبادت توجه بیشتری بشود.

وی به عمل حضرت ابراهیم (ع) برای ذبح فرزندش اسماعیل (ع) اشاره کرد و افزود: ابراهیم خلیل الرحمن (ع) تمام هستی خود را برای اطاعت از دستور خالق هستی به قربانگاه برد و ما باید ببینیم که آیا ما هم می‌توانیم مانند او دست به چنین کاری بزنیم و در آن صورت می‌توانیم ادعا کنیم که درس این روز را فرا گرفته‌ایم.



دبیر شورای عالی مسجد مقدس جمکران ادامه داد: عید قربان نقطه عطفی در تاریخ بشریت است که با حرکت ابراهیم خلیل (ع) به اوج خود رسید.



وافی با بیان اینکه ما برای درک حقیقت باید از ظاهر عبادت‌ها بگذریم ابراز داشت: باطن و اسرار عبادت‌ها در رفتارهای دینی ما دارای جایگاهی خاص هستند و دستیابی به این اسرار از اهمیت بالایی برخوردار است.