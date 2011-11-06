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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

احمدوند در گفتگو با مهر:

دعای عرفه در 14 بقعه متبرکه همدان برگزار می شود

دعای عرفه در 14 بقعه متبرکه همدان برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: مراسم دعای عرفه در 14 بقعه متبرکه و امامزاده استان همدان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم دعای عرفه روز یکشنبه 15 آبان ماه در بقاع متبرکه شاهزاده حسین و امامزاده عبدالله شهر همدان برگزار می شود.

حجت الاسلام احمدوند اظهار داشت: این مراسم معنوی در شهرستان تویسرکان در مسجد باغ بار و در شهرستان کبودراهنگ در مسجد اعظم برگزار می شود.

وی گفت: در شهرستان نهاوند بقعه شاهزاده محمد، در شهرستان بهار بقعه امامزاده میرشمس الدین روستای زاغه و در شهرستان ملایر بقعه امامزاده عبدالله برای برگزاری مراسم دعای عرفه در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان ادامه داد: قرائت دعای پر فیض عرفه، مداحی مداحان اهل بیت و اجرای برنامه های معنوی از مراسم این روز در همدان است.

کد مطلب 1453682

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