مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم که از سوی وزیر ورزش صادر شده، چنین آمده است: نظر به تعهد و تخصص جنابعالی در امور اجرایی و ورزشی و بنا به پیشنهاد معاون محترم حقوقی، امور مجلس و امور استانها، بدین وسیله به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و بهره مندی از اخلاص، تلاش و همراهی سایر کارکنان، ورزشکاران و برنامه ریزان امور جوانان استان در انجام امور موفق و منصور بوده و با بسیج همه امکانات و ظرفیتهای مادی و معنوی و استفاده از توانمندی منابع انسانی ، متعهد و انقلابی و همچنین حسن ارتباط با قهرمانان و صاحب نظران عرصه جوانان و امور فرهنگی و ورزشی بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه متناسب با شان والای مردم شریف استان فارس فراهم شود.

9ورزشکار نابینا و کم بینای فارس به اردوی تیم ملی دعوت شدند

سرپرست هیـئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان فارس از دعوت چهار دو و میدانی کار و پنج فوتبالیست به اردوی تیم ملی خبر داد.

عبداله کمالی سروستانی در این رابطه گفت: حسن عسکری در 800 متر، ایمان روشن در 1500 متر،علیرضا فرح در 3000 متر و کاظم مرادی در پرتاب نیزه، چهار دو میدانی کار استان هستند که اردوی خود را از چهاردهم آبان ماه به مدت هشت روز در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران آغاز خواهند کرد.

وی در ادامه گفت: در رشته فوتبال نیز احمد شاه حسینی، محمد کشتکار، میثم شجاعیان و حجت اله مزارعی به عنوان ورزشکار و امیر حمزه زارع به عنوان مربی به مدت هشت روز در اردوی آمادگی تیم ملی که به میزبانی تبریز برگزار می گردد حضور خواهند داشت.

سرپرست هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان فارس افزود: ورزشکاران نابینا و کم بینای استان در کنار سایر ورزشکاران خود را برای حضور در رقابت های آسیایی ژاپن مهیا می سازند.