کسب رتبه عالی جشنواره "جابر بن حیان" توسط دانش آموزان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، عاشور اکرمی از تمهید مقدمات برای هرچه باشکوه تر برگزار کردن دومین دوره این جشنواره خبر داده افزود: استان آذربایجان شرقی در مرحله کشوری مسابقات جابر ابن حیان بسیار خوش درخشیده توانست رتبه عالی را به خود اختصاص دهد.



اکرمی با تبریک موفقیت دانش آموزان در مرحله کشوری جشنواره جابرابن حیان، با اذعان بر اینکه برای ساختن آینده با تغییراتی روبرو هستیم، یادآور شد: آموزش و پرورش باید متناسب با آن تغییرات در درون خود تغییرات هدفمند انجام دهد.



وی آموزش فناوری اطلاعات را برای معلمان و دانش آموزان ضرورتی اجتناب ناپذیر دانسته و تصریح کرد: آموزش فکرکردن، آموزش برای فکر کردن و آموزش با فناوری از برنامه های مهم آموزش و پرورش برای ترویج خلاقیت و تقویت روحیه پژوهش در دانش آموزان است.



مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز همچنین با اشاره به روند رو به رشد دهکده بازیهای رایانه ای و نفوذ آن در حوزه آموزش و پرورش بر لزوم برنامه ریزی صحیح و مناسب برای پرورش خلاقیت دانش آموزان تاکید کرد.



وی سیستم آموزش و پرورش را حافظه محور و عرصه خلاقیت در مدارس را محدود دانسته و تاکید کرد: اساس ارزشیابی آموخته ها را تحلیل و درک مطالب تشکیل نداده و کتابهای حل المسائل این ارزشیابی را تشکیل می دهد.



اکرمی بیماری ۲۰ گرفتن و القای یک پاسخ درست برای سئوال از سوی معلم را از موانع رشد خلاقیت دانش آموزان عنوان کرده و اظهار داشت: نقاشی، نویسندگی(درس انشاء)، گردشهای علمی، خمیر بازی و کاردستی در پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان بسیار موثر است.



جشنواره سراسری "جابر ابن حیان" در پنج شاخه آزمایش، تحقیق، نمایش، مدل و جمع آوری با ۱۸۱ طرح در مرحله استانی دانش آموزان را به رقابت کشاند و دانش آموزان "یسنا رضایی" و "آیدا درستکار" از ناحیه چهار تبریز در بخش های آزمایش و تحقیق رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.