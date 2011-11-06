به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که برداشتی آزاد از رمان "اسکلیگ و بچه‌ها" اثر دیوید آلموندات است توسط نسرین وکیلی برای مخاطبان بالای هشت سال ترجمه شده تا در بخش ویژه جشنواره بین‌المللی کودک و نوجوان همدان به صحنه برود.

این اثر نمایشی در روز اول جشنواره 15 آبان ‌ماه در سالن بوعلی همدان اجرا می شود.

نمایش"جوجه‌ها برای پرواز نیازی به کلاس درس ندارند" داستان پسری به نام مایکل است که به همراه خانواده‌اش به خانه جدیدی نقل مکان کرده است.

در حالی که خواهر کوچک مایکل سخت بیمار است، مایکل در انباری خانه جدید با موجود عجیب و غریبی روبرو می‌شود و به کمک دوستش مینا سرگرم مراقبت از اسکیگ که در انبارخانه است، می‌شود تا اینکه ..

لیلی رشیدی، هوتن شکیبا و آنالی شکوری در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند و بامداد افشار و روزبه ‌شاه جلدی آهنگ ‌سازی، منصوره یزدان ‌جو طراحی صحنه و لباس، مهدی شاه‌ حسینی و مرینا قدیمی گروه کارگردانی، مهرداد میرکیانی طراحی گریم و دنیا راد دستیار صحنه و لباس این نمایش را برعهده دارد.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از 15 تا 20 آبان‌ ماه در همدان برگزار خواهد شد.