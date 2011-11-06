به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد هاشمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد 6 ماهه معاونت آموزش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در سال 1390 اشاره کرد و افزود: عمده برنامههای معاونت آموزش نیازمند پشتیبانی مالی است که در 6 ماهه دوم اجرای آنها به اتمام خواهد رسید.
وی دوره جامع علمی فرهنگی ولایت را از برنامههای مهم معاونت آموزش برشمرد و اظهار کرد: در سال گذشته این طرح که برای طلاب پایه 2 تا چهار حوزه علمیه برنامهریزی شده است، پس از برگزاری جلسات آسیب شناسی و با تصمیم مسئولان برگزاری آن، دورهایی با 10 نشست تخصصی و با محوریت تربیت مربی فرهنگی تعریف شد که در حال اجراست.
معاون آموزش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در خصوص برگزاری دوره غیرحضوری عصر امام خمینی(ره) گفت: این دوره با تجربه برگزاری دو دوره حضوری در چهار موضوع "شناخت امام خمینی(ره)"، "اسلام شناسی"، "غرب شناسی" و "شناخت انقلاب اسلامی" از اسفندماه سال گذشته و با حضور بیش از 300 نفر برگزار شده است.
وی با اشاره به استقبال مخاطبان از این دوره، افزود: با توجه به خیزش آزادیخواهان جهان به اسلام و انقلاب اسلامی، برگزاری این دوره برای قشرهای مختلف طلاب و دانشجویان به منظور شناخت دست آورد های عصر امام خمینی(ره) توصیه می شود.
حجت الاسلام هاشمی در ادامه برگزاری دوره پاسخ به شبهات دینی را از افتخارات مؤسسه دانست .
وی سپس به ذکر برنامههای معاونت آموزش پرداخت و گفت: دوره آموزش مدیران تشکلهای دینی برای مسئولان و تأثیرگذاران هیئتهای مذهبی، دوره غیر حضوری عصر امام خمینی(ره) در قالب چهار مرحله و پنج واحد درسی، دوره تربیت مربی با گرایش پاسخ به شبهات دینی - معرفتی در چندین استان کشور، دوره تربیت مدرس عقاید دینی با حضور استاد عظیمی و دوره بصیرت مخصوص مدیران فرهنگی استانها از برنامههای این معاونت هستند.
معاون آموزش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در خصوص دیگر برنامههای این معاونت نیز اظهار داشت: دوره علمی فرهنگی ولایت، دوره راه و رسم طلبگی جهت آشنایی طلاب جدیدالورود با بایدها و نبایدهای طلبگی، دوره کاردانی امور فرهنگی به روش پودمان تحت نظر دانشگاه علمی کاربردی، سلسله نشستهای جریان شناسی تاریخ معاصر ایران با برگزاری 6 همایش و دورههای تربیت محقق و مبلغ با گرایش عصر امام خمینی(ره) از دیگر برنامههای این معاونت در سال 1390 است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) از اجرای دوره جامع علمی فرهنگی ولایت در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد هاشمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد 6 ماهه معاونت آموزش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در سال 1390 اشاره کرد و افزود: عمده برنامههای معاونت آموزش نیازمند پشتیبانی مالی است که در 6 ماهه دوم اجرای آنها به اتمام خواهد رسید.
نظر شما