به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد هاشمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد 6 ماهه معاونت آموزش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در سال 1390 اشاره کرد و افزود: عمده برنامه‌های معاونت آموزش نیازمند پشتیبانی مالی است که در 6 ماهه دوم اجرای آنها به اتمام خواهد رسید.



وی دوره جامع علمی فرهنگی ولایت را از برنامه‌های مهم معاونت آموزش برشمرد و اظهار کرد: در سال گذشته این طرح که برای طلاب پایه 2 تا چهار حوزه علمیه برنامه‌ریزی شده است، پس از برگزاری جلسات آسیب شناسی و با تصمیم مسئولان برگزاری آن، دوره‌ایی با 10 نشست تخصصی و با محوریت تربیت مربی فرهنگی تعریف شد که در حال اجراست.



معاون آموزش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در خصوص برگزاری دوره غیرحضوری عصر امام خمینی(ره) گفت: این دوره با تجربه برگزاری دو دوره حضوری در چهار موضوع "شناخت امام خمینی(ره)"، "اسلام شناسی"، "غرب شناسی" و "شناخت انقلاب اسلامی" از اسفندماه سال گذشته و با حضور بیش از 300 نفر برگزار شده است.



وی با اشاره به استقبال مخاطبان از این دوره، افزود: با توجه به خیزش آزادیخواهان جهان به اسلام و انقلاب اسلامی، برگزاری این دوره برای قشرهای مختلف طلاب و دانشجویان به منظور شناخت دست آورد های عصر امام خمینی(ره) توصیه می شود.



حجت الاسلام هاشمی در ادامه برگزاری دوره پاسخ به شبهات دینی را از افتخارات مؤسسه دانست .



وی سپس به ذکر برنامه‌های معاونت آموزش پرداخت و گفت: دوره آموزش مدیران تشکل‌های دینی برای مسئولان و تأثیرگذاران هیئت‌های مذهبی، دوره غیر حضوری عصر امام خمینی(ره) در قالب چهار مرحله و پنج واحد درسی، دوره تربیت مربی با گرایش پاسخ به شبهات دینی - معرفتی در چندین استان کشور، دوره تربیت مدرس عقاید دینی با حضور استاد عظیمی و دوره بصیرت مخصوص مدیران فرهنگی استان‌ها از برنامه‌های این معاونت هستند.



معاون آموزش مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در خصوص دیگر برنامه‌های این معاونت نیز اظهار داشت: دوره علمی فرهنگی ولایت، دوره راه و رسم طلبگی جهت آشنایی طلاب جدیدالورود با بایدها و نبایدهای طلبگی، دوره کاردانی امور فرهنگی به روش پودمان تحت نظر دانشگاه علمی کاربردی، سلسله نشست‌های جریان شناسی تاریخ معاصر ایران با برگزاری 6 همایش و دوره‌های تربیت محقق و مبلغ با گرایش عصر امام خمینی(ره) از دیگر برنامه‌های این معاونت در سال 1390 است.

