به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان هوشنگ شهبازی خلبان رشید ایران ایر و محمدرضا خانمحمدی سر مهماندار و سمیه محمدی مهماندار پرواز شماره 742 که با مهارت فوق العاده خلبان و همراهی مهربانانه مهماندران در دادن امید و آگاهی به مسافران، بدون آن که چرخ جلوی هواپیما باز شود توانستند فرودی قهرمانانه در فرودگاه مهرآباد را در کارنامه درخشان شغلی خود ثبت کنند جمعه شب مهمان برنامه شب نشینی در شبکه جهانی جام جم بودند.

مجید رجبی معمار مدیر شبکه جهانی جام جم با ابراز شادمانی و سپاس به درگاه احدیت از این فرود دلاورانه ، آن را ناشی از احساس مسئولیت دانش آموختگی و کار آزمودگی و رشادت تیم پروازی دانست.

در پایان این برنامه تلویزیونی مجید رجبی معمار مدیر شبکه جهانی جام جم هدایای ویژه ای را به یکایک مهمانان اهدا کرد و ضمن تشکر از حضور آنان در برنامه وجود این خلبان نازنین را در صنعت هواپیمایی از جمله مواهب الهی دانست که استکبار هرگز فکر آن را نمی‌کرد تا این عزیزان بتوانند با سعی و کوشش و تخصصی که دارند بر این تحریم ها فائق آیند.