کشت مستقیم گندم در فارسان انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیرانی اظهار داشت: امسال برای نخستین بار از دستگاه "Notillage"( کشت مستقیم) برای کشت گندم در شهرستان فارسان استفاده می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان کاشت و قرارگیری مستقیم بذر در خاک بدون نیاز به عملیات خاک ورزی، صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی، حفظ بقایای گیاهی در خاک، کاهش فرسایش خاک، افزایش جذب و نگهداری آب در خاک، کاهش تبخیر آب و صرفه جویی 30 درصدی در مصرف آب را از مزایای کشت مستقیم برشمرد.

شیرانی تصریح کرد: 80 هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان بوسیله این دستگاه کشت می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان بیان داشت: انتقال دستگاه کشت مستقیم به شهرستان فارسان از اعتبارات بهینه سازی مصرف سوخت و برای اجرای توسعه کشاورزی حفاظتی صورت گرفته است.



