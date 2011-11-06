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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

برای نخستین بار/

کشت مستقیم گندم در فارسان انجام می شود

کشت مستقیم گندم در فارسان انجام می شود

فارسان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان از کشت مستقیم گندم برای نخستین بار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیرانی اظهار داشت: امسال برای نخستین بار از دستگاه "Notillage"( کشت مستقیم)  برای کشت گندم  در شهرستان فارسان استفاده می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان کاشت و قرارگیری مستقیم بذر در خاک بدون نیاز به عملیات خاک ورزی، صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی، حفظ بقایای گیاهی در خاک، کاهش فرسایش خاک، افزایش جذب و نگهداری آب در خاک، کاهش تبخیر آب و صرفه جویی 30 درصدی در مصرف آب را از مزایای کشت مستقیم برشمرد.
 
شیرانی تصریح کرد: 80 هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان بوسیله این دستگاه کشت می شوند.
 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان بیان داشت: انتقال دستگاه کشت مستقیم به شهرستان فارسان از اعتبارات بهینه سازی مصرف سوخت و برای اجرای توسعه کشاورزی حفاظتی صورت گرفته است.

 
کد مطلب 1453708

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