ارسال پیامک اطلاع رسانی سرشماری برای 20 هزار نفر از شهروندان رباط کریمی

تقی سالک در گفتگو با خبرنگارمهر افزود:با توجه به اینکه روابط عمومی جهت دهی به افکار عمومی را بر عهده دارد، بنابراین روابط عمومی ها،نقش سرشماری در اجرای برنامه های کلان کشور را برای مردم تبیین کنند.

وی با بیان اینکه تبلیغات مناسبی برای اطلاع رسانی به مردم درباره اهمیت آمار و مشارکت در سرشماری در شهرستان رباط کریم صورت گرفته است ، ادامه داد : با همکاری بسیار مناسب روابط عمومی های شهرستان ، اقدامات مناسبی برای آگاهی مردم از نحوه برگزاری هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شده است .

مسئول روابط عمومی سرشماری شهرستان رباط کریم تصریح کرد :تعامل با ائمه جمعه برای تشویق مردم،توزیع اقلام تبلیغاتی نظیر پوستر،بروشور، تراکت، گردهمایی شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران ، روابط عمومی های ادارات، سخنرانی سرپرست فرمانداری ، معاون فرماندار و مسئول روابط عمومی در نمازهای جمعه و تحویل بسته های فرهنگی به برخی از مسئولان ، برگزاری مسابقات انشاء نویسی، نقاشی و روزنامه دیواری از مهمترین اقدامات روابط عمومی ستاد سرشماری قبل از اجرای سرشماری بوده است .

سالک به اقدامات ابتکاری روابط عمومی سرشماری شهرستان برای اطلاع رسانی به شهروندان اشاره کرد و گفت : با هماهنگی که توسط روابط عمومی فرمانداری با روابط عمومی های ادارات شهرستان انجام شد ، برای نزدیک به بیست هزار نفر از مردم رباط کریم پیامک اطلاع رسانی سرشماری ارسال شد.

وی از برگزاری طرح نظرسنجی اندازه گیری میزان اثربخشی تبلیغات و اطلاع رسانی در روند اجرای سرشماری خبر داد و اظهار کرد: از مجموع 14 شهرستان استان تهران ، هفت شهرستان برای انجام این طرح انتخاب شده بودند که این طرح در رباط کریم نیز در دو حوزه شهری و روستایی انجام شد.

وی با قدردانی از نقش ارزنده خبرنگاران و رسانه های جمعی شهرستان در انتشار به موقع و منظم اخبار سرشماری شهرستان خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته به طور متوسط روزانه بیش از پنج خبر از سرشماری رباط کریم در خبرگزاری ها، سایتهای خبری و روزنامه های سراسری و محلی منتشر شده که نتیجه همکاری مناسب اصحاب رسانه و نمایندگان رسانه های خبری شهرستان است .

مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی سرشماری شهرستان رباط کریم با بیان اینکه تاکنون کار سرشماری و آمارگیری به شکل بسیار خوب و مطلوبی انجام شده است ، ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح ملی در شهرستان رباط کریم بدون هیچ گونه مشکلی به پایان برسد.