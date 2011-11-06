هفت برگزیده مسابقات قرآنی همدان به مرحله کشوری راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد احمدوند افزود: مرحله استانی سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور210 نفر از شرکت کنندگان در شش رشته قرائت، ترتیل، حفظ پنج جزء، 10 جزء، 20 جزء و حفظ کل قرآن کریم برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات در گروه برادران و مقطع زیر 16 سال در رشته قرائت سعید فضلعلی از تویسرکان، رضا اصلانی خواه در رشته 20 جزء از همدان، سید شهاب آستانه در رشته ترتیل از ملایر و محمد امین سیف در رشته اذان از نهاوند به مسابقات کشوری راه یافتند.

معاون فرهنگی اوقاف و امورخیریه استان همدان افزود: در گروه خواهران و مقطع زیر 16 سال در رشته قرائت راضیه عرفانیان از نهاوند، در رشته ترتیل سمیرا رضایی از همدان و هدیه بیگی در رشته حفظ 20 جزء از همدان به مرحله کشوری سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم راه یافتند.

وی با بیان اینکه مرحله کشوری این دوره از مسابقات تا 19 ماه جاری در مشهد مقدس برگزار می شود، افزود: برگزیدگان مرحله کشوری به مسابقات بین المللی قرآن کریم راه می یابند.