150 میلیون تومان برای بازسازی پنج بقعه در همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسن رضوی اظهار داشت: امسال فعالیت‌های طراحی و نقشه ‌برداری مربوط به پنج بقعه امامزاده خاتون کوزره قهاوند، ام لیلا(ع) روستای سنگستان، قاسم(ع) روستای حیدره بالای شهر، امامزاده اسماعیل(ع) فامنین و امامزاده اسماعیل(ع) روستای چایان شهرستان رزن در راستای تخریب و بازسازی انجام شده است.

وی با اشاره به تخریب و بازسازی بقعه امامزاده خاتون کوزره قهاوند و امامزاده اسماعیل(ع) روستای چایان شهرستان رزن، گفت: در حال حاضر بازسازی بقعه امامزاده فاطمیه (ع) 40 درصد و امامزاده اسماعیل(ع) نیز 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست اوقاف و امورخیریه همدان با بیان اینکه طرح بازسازی امامزاد‌گان با توجه به موقعیت و مساحتی که زمین امامزاده دارد، آماده می‌شود، عنوان کرد: این نقشه که شامل معماری، سازه و تأسیسات است در اختیار هیئت امنای امامزاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه اوقاف و امورخیریه برای تخریب و بازسازی هر یک از امامزادگان مورد نظر مبلغ 30 میلیون تومان اختصاص داده است، عنوان کرد: در سال جاری مبلغ 150 میلیون تومان از بودجه‌های سازمانی اوقاف به این پنج امامزاده اختصاص یافت.

رضوی با بیان اینکه تخریب، بازسازی و تجهیز هر امامزاده با معماری اسلامی حدود 80 تا 90 میلیون تومان هزینه دارد، گفت: مابقی اعتبارات از طریق کمک‌های مردمی خیران جمع‌آوری می‌شود.