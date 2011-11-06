هشدار سازمان استاندارد در خصوص نحوه استفاده از وسایل گازسوز

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و احتمال بروز حوادث ناگوار ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، لازم است مردم برای پیشگیری هرگونه حادثه، از وسایل گازسوز دارای علامت استاندارد استفاده کنند.

پریچهر قزلباش با تاکید بر استفاده از وسایل گاز سوز دارای علامت استاندارد گفت: نباید هرگز وسایل گازسوز دودکش‌دار حتی برای چند لحظه، بدون اتصال به دودکش روشن شود.

وی عنوان کرد: این امر به این دلیل است که محصولات احتراق که دارای منوکسید کربن و گازهای کشنده هستند، وارد اتاق می‌شود.

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد بیان کرد: همچنین لازم است از کشیدن مسیرهای افقی طولانی دودکش و زدن زانویی اضافی برای اتصال وسایل گازسوز (از جمله بخاری گازسوز، آبگرمکن مخزن‌دار و آبگرمکن دیواری و پکیجهای آبگرم) به کانال اصلی دودکش خودداری شود.

بخاری دودکش‌دار باید مجهز به وسایل ایمنی لازم باشد

قزلباش گفت: بخاری دودکش‌دار باید مجهز به وسایل ایمنی نظیر سنسور حساس به کاهش اکسیژن (ODS) و یا سنسور حرارتی ‌باشد و این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی اضافه کرد: سنسور حساس به کاهش اکسیژن (ODS) وسیله‌ای است که زمانی که اکسیژن اتاق به کمتر از 18 درصد برسد، بخاری را خاموش می‌کند.

این مسئول گفت: همچنین سنسور حرارتی وسیله‌ای است که اگر به دلایلی مانند مسدود بودن مسیر دودکش، محصولات احتراق به درون اتاق برگردد، بخاری ‌را خاموش می‌کند.

وی تاکید کرد: باید همواره از باز بودن مسیر دودکش و وجود کلاهک دودکش که در انتهای دودکش، در بیرون از ساختمان نصب می شود، اطمینان حاصل کرد.

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد یادآور شد: دو روش برای کنترل باز بودن مسیر دودکش وجود دارد که روشن کردن کبریت در دهانه ورودی دودکش دیوار اتاق و کشیده شدن شعله به طرف بالا یکی از این راه ها است که اگر این کار صورت گرفت، مسیر دودکش باز است و اگر شعله بدون حرکت ماند، مسیر دودکش مسدود است.

قزلباش عنوان کرد: راه دوم گذاشتن دست و لمس کردن دودکش بخاری در محل اتصال آن به دیوار است که درصورت سرد بودن دودکش، باید بلافاصله بخاری را خاموش کرده و انسداد لوله دودکش را برطرف کرد.

از قراردادن دودکش وسایل گازسوز درون سطل آب خودداری شود

وی افزود: همچنین لازم است از قراردادن دودکش وسایل گازسوز درون سطل آب خودداری شود زیرا جلوی خروج محصولات احتراق را که باید توسط دودکش خارج شوند، گرفته و باعث پس زدگی گازهای کشنده به داخل اتاق می شود.

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد همچنین از تعداد مرگ میرها به دلیل بی احتیاطی در استفاده از وسایل گاز سوز خبر داد.

این مسئول بیان کرد: هرگز نباید از وسایل پخت و پز نظیر اجاق گاز و گازهای پیک نیکی برای گرم کردن محیطی که در آن است (خانه، خودرو و...) استفاده شود.

قزلباش اظهار داشت: از شهروندان می خواهیم که نصب و تعمیرات وسایل گازسوز را به تعمیرکاران مجاز و خدمات پس از فروش واحد تولیدی بسپارند تا از ایمن بودن وسیله گازسوز مطمئن شوند.

معاون اداره کل نظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد عنوان کرد: همچنین در این زمینه در صورت نیاز لازم است از گارانتی و خدمات پس از فروش بهره گرفته شود.

برای استفاده از وسایل گاز سوز باید به برچسب مصرف انرژی توجه شود

وی در ادامه علاوه بر اشاره به اهمیت در نظر گرفتن و رعایت نکات ایمنی فوق گفت: برای استفاده از وسایل گاز سوز باید به برچسب مصرف انرژی بر روی دو محصول بخاری دودکش‌دار و آبگرمکن فوری که تاکنون استاندارد معیار مصرف انرژی برای آنها تهیه و تدوین شده است، توجه شود.

این مسئول عنوان کرد: برچسب انرژی، مصرف کنندگان را با میزان کارایی انرژی وسایل انرژی‌بر آشنا می‌سازد و این امر اهمیت فراوانی دارد.

قزلباش افزود: در بخشی از برچسب انرژی هفت حرف لاتین ازA تا G و هفت رنگ از سبز تا قرمز مشخص شده است که هر حرف و هر رنگ نشان دهنده درجه ای از مصرف انرژی وسیله است.

معاون اداره کل نظارت براجرای استاندارد افزود: حرف A و رنگ سبز پررنگ نشانگر کمترین مصرف انرژی و بیشترین کارایی وسیله و حرفG و رنگ قرمز نشانگر بیشترین مصرف و کمترین کارایی وسیله است.