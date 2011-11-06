گیاه دارویی " به لیمو " برای اولین بار در مینودشت کشت شد

عیسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاشت این گیاه به علت سازگاری با شرایط اقلیمی مینودشت ( آب و هوای معتدل و مرطوب) از رویش خوبی برخوردار است.

وی سطح کشت آن را هزار متر مربع و زمان کاشت آن را اوایل فروردین ماه ذکر نمود و افزود: برداشت آن با چیدن برگ های سبز تا 5 مرحله ادامه دارد و تاکنون در این شهرستان 70 کیلو برگ استحصال و به بازار مصرف عرضه شده است.



وی در خصوص خواص این دارو گفت: دم کرده این گیاه مسکن تب بر، ضد نفخ و برای کمک برای هضم غذا بسیار مفید است.

قربانی در خاتمه از علاقمندان به فعالیت در تولید گیاهان دارویی خواست تا به مراکز خدمات تابعه شهرستانهای مینودشت و گالیکش مراجعه و پس از تایید عرصه آنها توسط کارشناسان مربوطه و دریافت مجوز از تسهیلات بانکی در این زمینه بهره مند شوند.

شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.