ترور فرماندهان سپاه از آرزوهای دیرینه دشمنان انقلاب است

علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جنجال آفرینیهای اخیر آمریکا بر علیه ایران عنوان کرد: ناکامیهای آمریکا در مقابله با سیاستهای منطقهای، بین المللی و داخلی ایران و از سوی دیگر شوک بزرگی که کشورهای منطقه بالکان و ایالتهای مختلف آمریکا را تحت عنوان جنبش وال استریت در برگرفته است از مهمترین دلایل جنجال آفرینیهای اخیر است.
شکست در عراق
وی ادامه داد: آمریکاییها که روزی با بیتوجهی به سازمان ملل و شورای امنیت و مخالفت اعضای آن وارد عراق شدند و بعد از سقوط صدام اعلام کردند که مخالفین حمله به عراق نمیتوانند درعراق جدید سهمی داشته باشند پس از گذشت ۸ سال جنگ و هزینه فراوان شاهد آن هستند که با هزینه آمریکا شر صدام از کنار گوش جمهوری اسلامی ایران برداشته شده و کشور عراق نیز به حامیان جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.
معاون سیاسی سپاه علی بن ابیطالب (ع) افزود: آمریکا امروز بعد ازهرینه فراوان با حالتی بسیار تحقیر آمیز مجبور به خروج از عراق میشود در حالیکه هیچ دست آوردی را نداشته و در افغانستان نیز با چه ابهتی وارد شده و امروز در چه وضع آشفتهای قرار گرفته است.
سپاه به خوبی تهدیدهای غرب را شناسایی کرده است
وی با اشاره به شیطنتهای آمریکا اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانسته به خوبی جنگ نرم دشمن را شناسایی و از فتنه سال ۸۸ نیز به خوبی عبور کند که این امر چیزی جز حقارت برای آمریکا و مهرههای دست نشانده وی در برنداشت.
آمریکا شاهد سقوط دوستان خود در منطقه است
نظری افزود: از سویی دیگر آمریکا شاهد سقوط دوستان و دست نشاندههای خود در منطقه است که با این روندی که در منطقه حکمفرماشده امنیت رژیم صهیونیستی نیز در معرض خطر قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: با توجه به حوادث که در حال رخ دادن است آمریکا در حال حاضر آنچنان در موضع انفعال قرار گرفته است که مقامات رسمی این کشور به صورت علنی و رسمی با تهدید دیگر کشورها به ترور بر تروریست بودن خود اعتراف میکنند.
معاون سیاسی سپاه علی بن ابیطالب (ع) ابراز کرد: ترور فرماندهان سپاه از آرزوهای دیرینه دشمنان انقلاب و از جمله آمریکائیها است و این تهدیدها چیز جدیدی نیست.
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