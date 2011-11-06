ترور فرماندهان سپاه از آرزوهای دیرینه دشمنان انقلاب است

علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جنجال آفرینی‌های اخیر آمریکا بر علیه ایران عنوان کرد: ناکامی‌های آمریکا در مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای، بین المللی و داخلی ایران و از سوی دیگر شوک بزرگی که کشورهای منطقه بالکان و ایالت‌های مختلف آمریکا را تحت عنوان جنبش وال استریت در برگرفته است از مهم‌ترین دلایل جنجال آفرینی‌های اخیر است.



شکست در عراق



وی ادامه داد: آمریکایی‌ها که روزی با بی‌توجهی به سازمان ملل و شورای امنیت و مخالفت اعضای آن وارد عراق شدند و بعد از سقوط صدام اعلام کردند که مخالفین حمله به عراق نمی‌توانند درعراق جدید سهمی داشته باشند پس از گذشت ۸ سال جنگ و هزینه فراوان شاهد آن هستند که با هزینه آمریکا شر صدام از کنار گوش جمهوری اسلامی ایران برداشته شده و کشور عراق نیز به حامیان جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.



معاون سیاسی سپاه علی بن ابیطالب (ع) افزود: آمریکا امروز بعد ازهرینه فراوان با حالتی بسیار تحقیر آمیز مجبور به خروج از عراق می‌شود در حالیکه هیچ دست آوردی را نداشته و در افغانستان نیز با چه ابهتی وارد شده و امروز در چه وضع آشفته‌ای قرار گرفته است.



سپاه به خوبی تهدیدهای غرب را شناسایی کرده است

وی با اشاره به شیطنت‌های آمریکا اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانسته به خوبی جنگ نرم دشمن را شناسایی و از فتنه سال ۸۸ نیز به خوبی عبور کند که این امر چیزی جز حقارت برای آمریکا و مهره‌های دست نشانده وی در برنداشت.

معاون سیاسی سپاه علی بن ابیطالب (ع) ادامه داد: این نهاد به خوبی توانسته هرگونه تهدید کشورهای غرب را با شیوه‌های کار‌شناسانه، مدبرانه و با ایثار و فداکاری تبدیل به یک فرصت کند.



آمریکا شاهد سقوط دوستان خود در منطقه است



نظری افزود: از سویی دیگر آمریکا شاهد سقوط دوستان و دست نشانده‌های خود در منطقه است که با این روندی که در منطقه حکمفرماشده امنیت رژیم صهیونیستی نیز در معرض خطر قرار گرفته است.



وی تاکید کرد: با توجه به حوادث که در حال رخ دادن است آمریکا در حال حاضر آنچنان در موضع انفعال قرار گرفته است که مقامات رسمی این کشور به صورت علنی و رسمی با تهدید دیگر کشور‌ها به ترور بر تروریست بودن خود اعتراف می‌کنند.



معاون سیاسی سپاه علی بن ابیطالب (ع) ابراز کرد: ترور فرماندهان سپاه از آرزوهای دیرینه دشمنان انقلاب و از جمله آمریکائی‌ها است و این تهدید‌ها چیز جدیدی نیست.