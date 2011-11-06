سرانه مطالعه در جامعه بسیار پایین است

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور اظهار داشت: همه اندیشمندان باید راه حلی را برای رفع این مشکل مطرح کنند تا شاهد افزایش مطالعه در کشور باشیم.
وی بیان داشت: باید فضاهایی فراهم شود تا متقاضیان کتاب بتوانند به راحتی آثاری را که می خواهند تهیه کنند.
نجار تاکید کرد: جامعه باید به سمتی برود که کتاب در سبد مصرف خانوارها سهم مورد توجهی پیدا کند.
وی با بیان اینکه کتاب غذای روح و فکر انسان است ادامه داد: غذای روح نیز باید همانند غذای جسم مقوی و سالم باشد و باعث رشد شخصیت خواننده شود.
