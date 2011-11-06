  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

نجار در گفتگو با مهر:

سرانه مطالعه در جامعه بسیار پایین است

سرانه مطالعه در جامعه بسیار پایین است

کرمان – خبرگزاری مهر: استاندار کرمان گفت: علیرغم همه تلاشهای انجام شده به منظور ارتقاء فرهنگ مطالعه، متاسفانه سرانه کتابخوانی در جامعه ما بسیار پایین است.

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور اظهار داشت: همه اندیشمندان باید راه حلی را برای رفع این مشکل مطرح کنند تا شاهد افزایش مطالعه در کشور باشیم.

وی بیان داشت: باید فضاهایی فراهم شود تا متقاضیان کتاب بتوانند به راحتی آثاری را که می خواهند تهیه کنند.

نجار تاکید کرد: جامعه باید به سمتی برود که کتاب در سبد مصرف خانوارها سهم مورد توجهی پیدا کند.

وی با بیان اینکه کتاب غذای روح و فکر انسان است ادامه داد: غذای روح نیز باید همانند غذای جسم مقوی و سالم باشد و باعث رشد شخصیت خواننده شود.

کد مطلب 1453739

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها