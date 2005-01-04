گاردين: توني بلر مورد انتقاد افكار عمومي و حزب ليبرال دموكرات انگليس است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه گاردين، توني بلر نخست وزير انگليس روز گذشته در حالي از تعطيلات خود در مصر بازگشت كه از سوي مايكل هوارد رهبر ليبرال دموكرات هاي اين كشور به شدت مورد انتقاد است.

ليبرال دموكرات ها و همچنين منابع بسياري از دولت اين كشور از توني بلر انتقاد كردند و گفتند كه نخست وزير انگليس مي بايست زماني كه ابعاد فاجعه جنوب شرق آسيا مطلع شد، تعطيلات خود را كوتاه مي كرد و براي رسيدگي به اين موضوع به كشور خود باز مي گشت.

اين در حالي است كه منابع داونينيگ استريت خبر دادند توني بلر به محض ورود به انگليس در نشستي با حضور جان پريسكات شركت كرد تا درباره برخورد با اين فاجعه تصميم گيري نمايد.

جك استراو وزير امور خارجه انگليس در دفاع از نخست وزير اعلام كرد كه توني بلر با وزارء در ارتباط بوده و موضوع آسيا مسئله اي نبوده كه وزيران نتوانند آن را حل و فصل كنند.

اما كندي از توني بلر انتقاد كرده و گفت كه اين مسئله بر عهده نخست وزير بوده و وي شخصا مي بايست براي برخورد با آن اقدام مي كرده است.

وي دولت انگليس را محكوم كرده كه احساسات افكارعمومي اين كشوررا ناديده مي گيرند و براي رسيدگي فجايعي كه مردم جهان را دچار خسارت مي كند، كمك هاي لازم را ارائه نمي كند.

اين در حالي كه تعداد زيادي از توريست هاي انگليسي نيز در آسيا مفقود شده اند و مردم انگليس به همين دليل از نخست وزير خود عصباني هستند كه براي پيدا كردن آنها از تعطيلات خود به موقع بازنگشته است.