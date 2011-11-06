همایش "غدیر، آینه تمام نمای ولایت" در باقرشهر برگزار می شود

مسئول خانه فرهنگ آفتاب باقرشهر با اعلام این خبر، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانه فرهنگ آفتاب در نظر دارد با هدف گسترش فرهنگ علوی، بررسی واقعه غدیرخم، ترویج فرهنگ ناب ولایتمداری ولایت حضرت علی(ع) و آشنایی نوجوانان، جوانان و شهروندان با واقعیتهای این حقیقت تاریخی، نسبت به برگزاری همایش "غدیر، آینه تمام نمای ولایت" اقدام کند.

غلامرضا حموله افزود: واقعه غدیر، آغاز بازگشت به راه ولایت و رهبری است که پس از توحید، از همه مفاهیم و ارزشهای اسلامی بالاتر است.

وی عنوان کرد: این همایش 28 آبانماه سال جاری با سخنرانی علی صالحی از ساعت 15 لغایت 17 در باقرشهر، سالن همایش عطر یاس واقع در خیابان آیت الله کاشانی، مجموعه فرهنگی ورزشی عطر یاس برگزار خواهد شد.