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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

راه اندازی بانک اطلاعاتی عوارض محصولات آرایشی و بهداشتی

راه اندازی بانک اطلاعاتی عوارض محصولات آرایشی و بهداشتی

معاون سازمان غذا و دارو گفت: بانک اطلاعاتی عوارض ناخواسته محصولات آرایشی و بهداشتی در راستای پیشگیری و سیاستگذاری این سازمان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهروز جنت روز یکشنبه در همایش ایمنی و سلامت محصولات آرایشی و بهداشتی که در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: عوارض ناخواسته محصولات آرایشی و بهداشتی در مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت به منظور اطلاع رسانی به مصرف کنندگان ثبت می شود.

وی افزود: در حال حاضر پیشرفت صنایع آرایشی و بهداشتی به حدی رسیده که دغدغه ای در مورد واردات نداریم و با رقبای خارجی که در منطقه فعالیت می کنند نیز رقابت می کنیم.

معاون غذای سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه محصولات آرایشی و بهداشتی از سمت پیشگیری به سمت درمان می رود، تصریح کرد: بسیاری از این فرآورده ها مانند ضد چروکها و اسکراپ ها، به جز آثار پیشگیری کننده اثر درمانی نیز دارند.

وی در ادامه اظهار داشت: سازمان غذا و دارو به دنبال راه اندازی سامانه نظارت و بازرسی از کارخانه ها به صورت آنلاین است که این اطلاعات به صورت چک لیست هایی تهیه و بر اساس آن ارزیابی ها صورت می گیرد.

جنت اضافه کرد: در سال آینده به منظور مبارزه با قاچاق، اطلاع رسانی به مصرف کنندگان و سیاست گذاری در سازمان غذا و دارو برچسب اصالت و کد رهگیری برای محصولات آرایشی و بهداشتی نصب می شود.
کد مطلب 1453756

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