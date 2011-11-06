آب روستای احمدلو پارس آباد غیر بهداشتی است/ مشکل آب در روستاهای مغان

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات آب روستایی این شهرستان اظهار داشت: تقریبا تمام روستاهای تابعه شهرستان پارس آباد و اصلاندوز با مشکل جدی آب آشامیدنی روبرو هستند.

وی با بیان اینکه تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی روستاهای این منطقه نیازمند توجه ویژه مسئولان دارد، اضافه کرد: بیشتر روستاهای این شهرستان نیز از مشکل کمبود آب سالم و بهداشتی رنج می برند.



فرماندار پارس آباد با اشاره به وظیفه مسئولان در تامین آب آشامیدنی سالم حتی در دورافتاده ترین نقاط روستایی تصریح کرد: تامین آب بهداشتی در روستاها به ماندگاری آنها و جلوگیری از مهاجرت کمک می کند.



وی با اشاره به افزایش حاشیه نشینی در شهرستان پارس آباد اضافه کرد: بسیاری از مردم روستاها به دلیل عدم امکانات اولیه و زیربنایی بویژه بهداشتی مجبور به مهاجرت می شوند که می توان نمونه آن در این شهر محسوس است.



مدیرکل آبفار استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به کمبود آب و بروز خشکسالی در سراسر کشور گفت: این شرایط در روستاهای استان و بویژه مناطق تحت پوشش شهرستان پارس آباد واصلاندوز برجسته بوده است.



پرویز عباسی با اشاره به پروژه در دست ساخت مجتمع عمران آباد ابراز داشت: این پروژه هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 85 درصد در حال اجرا بوده و با بهره برداری از آن مشکل آب آشامیدنی روستاهای این منطقه برطرف خواهد شد.



وی با اشاره به تخصیص اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال برای ساخت و خرید تجهیزات برقی این پروژه یادآور شد: برای رفع مشکلات آب آشامیدنی در روستاهای این استان سرمایه گذاری در ساخت و ایجاد مجتمعهای آبرسانی ضروری است.



این مسئول همچنین با اشاره به اختصاص اعتبار دو میلیارد ریالی برای پروژه در حال احداث تصفیه خانه اصلاندوز از محل اعتبارات خشکسالی عنوان کرد: تاکنون بالغ بر هفت میلیارد ریال برای این طرح سرمایه گذاری شده است.



وی ابراز امیدواری کرد کهدر کوتاه ترین زمان ممکن این پروژه حیاتی تکمیل و به بهربرداری کامل برسد.

