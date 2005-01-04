رقابت شناگران هشت كشور براي صيد مدال

به گزارش خبرگزاري" مهر" فرشته عدل سرپرست كل مسابقات شنا با اعلام اين مطلب افزود: تيمهايي كه براي اين مسابقات اعلام آمادگي كرده اند، روزچهارم بهمن ماه درمراسم قرعه كشي شركت مي كنند واز پنجم بمدت سه روزرسما مسابقات در استخر مجموعه ورزشي آزادي برگزارمي شود.

وي گفت: كارداوري اين مسابقات را 54 داورازكشورمان برعهده دارند كه همگي داراي كارت داوري بين المللي هستند و در رشته خودشان ازبهترينها محسوب مي شوند. با اين حال جهت هماهنگي بيشتر وآشنايي آنها با آخرين قوانين فدراسيون بين المللي شنا كليه داوران روزچهارم بهمن ماه دريك كلينيك داوري زيرنظرآقاي بهرام پازوكي شركت خواهند كرد.

سرپرست كل مسابقات شنا اضافه كرد: ازآنجا كه كليه امورمربوط به انتخاب داوران وتجهيزسالنها به خود ما سپرده شده است، بهترين استخرشناي تهران را فدراسيون شنا دراختيارما گذاشته است، هم فدراسيون وهم شهرداري حمايت خوبي ازما كرده اند، ما نيز با توجه به اين مساله توانسته ايم به بهترين نحوخودمان را براي اين رقابتها تجهيزكنيم و اميدواريم كه اين رقابتها را بدون مشكل ودرسطح بين المللي برگزاركنيم.

فرشته عدل كه سالها در رشته شناي بانوان كشورفعاليت دارد، درباره بازيهاي زنان پايتختها ونتايح حاصله ازاين رقابتها گفت: رشته شنا از پتانسيل بسيار بالايي برخورداراست ومن فكرمي كنم با توجه به برنامه ريزي كه دو تيم تهران وشهرداري براي شناگران انجام داده اند وتمريناتي كه شناگران با آن درگيرهستند، اميدواريم دراين رشته مدال بياوريم.

وي درباره حريفان ايران در اين رقابتها گفت: حريفان اندونزيايي، تاجيك و ارمني قوي هستند، اما دختران ايران نيزدرماده كرال سينه، كرال پشت و قورباغه شانس ركورد شكني ومدال را دارند، كه در اين بين شخصا به خصوص در كسب مدال در كرال سينه اميدوارم.

سرپرست كل مسابقات شنا درباره حضوردوتيم ازايران معتقد است كه ديدارهاي زنان پايتختها منحصرا مربوط به تهران نيست و تاثيرمثبتي را برروند كل ورزش بانوان كشورخواهد داشت، چرا كه براي زنهاي ما كه مسابقات بين المللي ندارند، هرقدم اين چنيني يك جهش بزرگ محسوب مي شود، حضوردوتيم از ايران دراين رقابتها، يعني حضور18شناگردررقابتهاي بين المللي كه اين مساله باعث بيشرفت كل ورزش خواهد شد.

به گفته فرشته عدل مسابقات شناي اولين دوره بازيهاي زنان پايتختهاي كشورهاي اسلامي در 16 ماده حضور220 ورزشكار و مربي وسرپرست وداور برگزارخواهد شد.

يادآوري مي شود: بازيهاي زنان كشورهاي اسلامي وآسيايي با حضور26 كشوراسلامي وآسيايي ازتاريخ چهارم الي يازدهم بهمن ماه به ميزباني شهرداري تهران برگزار مي شود.