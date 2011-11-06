فرانسه مخالف اعمال زور علیه ایران است/ می توانیم تحریم ها را تقویت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرانس 24، آلن ژوپه عقیده دارد که اقدام نظامی و حمله به تاسیسات اتمی ایران می تواند یک بی ثباتی تمام عیار را در کل منطقه ایجاد کند.

ژوپه که با "رادیو یک اروپا" صحبت می کرد در عین حال اعلام کرد که کشورش موافق تحریم های سخت تر علیه ایران است.

این مقام فرانسوی افزود: هنوز می توانیم تحریم ها را تقویت کنیم و بر ایران فشار وارد کنیم. ما مسیر اعمال فشارهای بیشتر را ادامه می دهیم و دخالت نظامی به عقیده ما می تواند وضعیت را کاملاً در منطقه بی ثبات کرده و باید تمام تلاش خود را برای دوری از بوجود آمدن چنین وضعیتی بکنیم.

اظهارات وزیر خارجه فرانسه پس از گزارش هایی است که در آنها اعلام شده بود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در صدد آماده کردن زمینه ها برای ماجراجویی علیه ایران هستند.

در همین رابطه رژیم اسرائیل و آمریکا درصدد آن هستند تا با اعمال فشار بر "یوکیا آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش آتی آژانس درباره ایران را که بخش هایی از آن پیش از تصویب شورای حکام در اختیار رسانه ها قرار گرفته، تحت تاثیر قرار دهند.



افرایم هالووی رئیس سابق موساد نسبت به هرگونه ماجراجویی در قبال ایران هشدار داد و گفت که این اقدام می تواند منطقه را برای یک قرن به مخاطره بیندازد.

مقام های نظامی درایران نیز نسبت به هرگونه ماجراجویی اسرائیل هشدار داده و اعلام کرده اند که پاسخ این ماجراجویی بسیار محکم خواهد بود.