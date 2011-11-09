به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"هیچکس فرشته نیست" به کارگردانی رضا عطاران مراحل پایان صداگذاری را توسط فرامرز ابوالصدق سپری میکند. حمیدرضا صدری نیز ساخت موسیقی این فیلم سینمایی را برعهده دارد.
دراین فیلم سینمایی که مضمونی طنز دارد، اکبر عبدی، مریلا زارعی، رضا عطاران، سروش صحت، ویشکا آسایش، ناصر گیتیجاه، اصغر سمسارزاده و خداداد عزیزی در نقش خودش بازی میکنند. محمدرضا تختکشیان تهیهکننده این فیلم سینمایی است.
رضا عطاران ساخت مجموعههای تلویزیونی "بزنگاه"، "متهم گریخت"، "خانه به دوش" و... را برعهده داشته است.
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