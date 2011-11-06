به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان، از روز سه شنبه این هفته با انجام چندین مسابقه در گروه‌های مختلف برگزار می‌شود که طی آن یکی از بازی‌های مهم گروه دوم در شهر آستانه برگزار می‌شود.



در این دیدار که از ساعت 14 و 30 دقیقه روز سه شنبه هفدهم آبان در شهر آستانه برگزار می‌شود، تیم فوتبال صبای نوین قم در سومین بازی خارج از خانه خود در لیگ آزادگان مقابل تیم فوتبال سفید رود شهر آستانه صف آرایی می کند.



نماینده فوتبال قم در رقابت‌های این فصل لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان در حالی سومین بازی خارج از خانه خود در این رقابت‌ها را برگزار می‌کند که از نتایج به دست آمده در بازی های هفته های گذشته خود در خانه و همچنین در خارج از خانه برابر رقبا روحیه‌ای بسیار خوب دارد.



شاگردان عباس رحمانی در تیم فوتبال صبای نوین قم در هفته نخست در دیداری خانگی در ورزشگاه تختی شهر قم میزبان تیم طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا بودند که در پایان موفق شدند میهمان خود را با نتیجه یک بر صفر شکست داده و شروعی خوب در آغاز بازی‌های این فصل داشته باشد.



صبای نوین قم در هفته دوم مقابل تیم شاهین کرج با ترکیب کامل و قدرتمند متشکل از بهترین ها به مصاف حریف رفت و در حالی که کار سختی در پیش داشت، توانست با درخشش محمد رسولی و علی استواری با حساب سه بر دو حریف خود را شکست دهد.



سومین مسابقه تیم صبای نوین قم در دور رفت از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان در ورزشگاه تختی قم مقابل تیم البرز شهرداری زنجان برگزار شد که در این مسابقه دو تیم به تساوی دو بر دو رضایت دادند.



در هفته چهارم این مسابقات تیم فوتبال صبای نوین قم باز هم در دیداری خانگی این بار میزبان تیم فوتبال شهرداری آستارا بود که در پایان موفق شد تیم 9 نفره شهرداری آستارا که هدایت آن بر عهده داود حق دوست مدافع سرشناس سابق استقلال تهران بود را با حساب چهار بر دو شکست دهد.



در هفته پنجم این مسابقات تیم صبای نوین قم این بار به تهران رفت تا در دیداری خارج از خانه مقابل تیم فوتبال شاهین تهران از تیم های قعر جدولی قرار بگیرد که در این مسابقه با کم لطفی داور مواجه شد و با یک بازیکن اخراجی به تساوی یک بر یک دست یافت.



شاگردان عباس رحمانی در ششمین هفته مسابقات نیز روز پنجشنبه هفته گذشته در ورزشگاه تختی قم میزبان تیم فوتبال آرمین قزوین بودند که در این دیدار خانگی نیز با نتیجه پر گل چهار بر یک صاحب برتری شده و 14 امتیازی شدند.



دیدار صبای نوین قم و سفید رود آستانه در حالی برگزار می شود که صبای نوین قم در حال حاضر صدرنشین گروه دوم است و حریف آنها در مکان پنجم گروه دوم قرار دارد.

