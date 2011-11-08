جایزه بنیاد ویلسون به پاتنم و کمپل اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه بنیاد ویلسون از جوایز مهم در حوزه علوم سیاسی و امور بین الملل است که توسط انجمن علوم سیاسی آمریکا اعطا میشود.
این جایزه در سال جاری میلادی به کتاب "چگونه دین میتواند باعث همگرایی و واگرایی ما شود" تعلق گرفته است. این کتاب توسط دیوید کمپل و رابرت پاتنم به صورت مشترک به نگارش درآمده است.
جایزه بنیاد ویلسون به طور سالانه به آثار مطرح و مهم در حوزههای علوم سیاسی، حکومت یا امور بین الملل اعطا میشود. هر اثری که در سال قبل توانسته باشد جایگاه بالایی داشته باشد این جایزه را از آن خود میکند.
این دو اندیشمند در بررسی خود بر جامعه آمریکا متمرکز شده و به مطالعه دین در این جامعه پرداختهاند. آنها این موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند که دین چه تأثیری بر زندگی سیاسی و مدنی مردم آمریکا داشته است.
یکی از یافتههای آنها در این تحقیق این بوده که بالغ بر 17 درصد مردم آمریکا هیچ دین و مذهبی ندارند.
نظر شما