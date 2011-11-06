سه میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت بهداشت و درمان این شهرستان اظهارداشت: این میزان اعتبار برای مرمت و بهسازی بیمارستان زینبیه، ساخت بخش دیالیز این بیمارستان و ساخت ساختمان پزشکان آن اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: پارسال چهار میلیارد و 530 میلیون ریال برای ساخت خانه بهداشت کردلان، تعمیر بیمارستان زینبیه و خانه بهداشت شیخیان ماری اختصاص یافت .