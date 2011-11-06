  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

سه میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان دشتی اختصاص یافت

سه میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان دشتی اختصاص یافت

دشتی - خبرگزاری مهر: فرماندار دشتی گفت: سه میلیارد و 270 میلیون ریال به بخش بهداشت و درمان این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت بهداشت و درمان این شهرستان اظهارداشت: این میزان اعتبار برای مرمت و بهسازی بیمارستان زینبیه، ساخت بخش دیالیز این بیمارستان و ساخت ساختمان پزشکان آن اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: پارسال چهار میلیارد و 530 میلیون ریال برای ساخت خانه بهداشت کردلان، تعمیر بیمارستان زینبیه و خانه بهداشت شیخیان ماری اختصاص یافت.

فرماندار دشتی گفت: به زودی شعبه دوم داروخانه خصوصی در مرکز بهداشتی درمانی شهید مظفری کاکی و خانه بهداشت چاهگاه افتتاح می شود.

کد مطلب 1453813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها